Για ένα συνταρακτικό και θλιβερό γεγονός κάνει λόγο ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την συντριβή αεροσκάφος της Air India.

«Η τραγωδία στο Αχμενταμπάντ μας συγκλόνισε και σκόρπισε θλίψη. Είναι αδύνατο να περιγράψω με λόγια την οδύνη που νιώθουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected.