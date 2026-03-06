Η προσευχή του Τραμπ στο Οβάλ γραφείο για τον πόλεμο στο Ιράν – Δείτε το viral βίντεο

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό σημειώθηκε στον Λευκό Οίκο, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προσευχήθηκε στο Οβάλ γραφείο για τον πόλεμο στο Ιράν, περιτριγυρισμένος από πάστορες και θρησκευτικούς ηγέτες.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι παρευρισκόμενοι πάστορες στάθηκαν γύρω από τον Τραμπ, απλώνοντας τα χέρια τους προς το μέρος του, ενώ εκείνος καθόταν στο γραφείο του με το κεφάλι σκυμμένο σε στάση προσευχής.

Happening Now in the Oval Office at the @WhiteHouse.



God Bless the USA!



🙏❤️🇺🇸🦅 pic.twitter.com/Ebi7DnAnhK— Dan Scavino (@Scavino47) March 5, 2026

Στην προσευχή τους ανέφεραν μεταξύ άλλων: «Προσευχόμαστε για τη διαρκή ευλογία και εύνοιά σου. Ζητούμε σοφία από τον παράδεισο να πλημμυρίσει την καρδιά και το μυαλό του. Θεέ, καθοδήγησέ τον σε αυτές τις δύσκολες εποχές που αντιμετωπίζει σήμερα».

Παράλληλα, οι θρησκευτικοί ηγέτες ζήτησαν προστασία για τον ίδιο, αλλά και για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις: «Προσευχόμαστε για τη χάρη και την προστασία του, για τα στρατεύματά μας, για τους άνδρες και τις γυναίκες στις ένοπλες δυνάμεις. Ουράνιε Πατέρα, δώσε στον πρόεδρό μας τη δύναμη που χρειάζεται για να ηγείται του σπουδαίου μας έθνους, για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη για όλους. Αμήν».