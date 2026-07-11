Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν: «Θα καταστραφείτε ολοκληρωτικά αν επιχειρήσετε να με δολοφονήσετε – 1.000 πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι»

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης κινούνται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, μετά τις πρωτοφανείς προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να απαντήσουν με συντριπτική στρατιωτική ισχύ, εάν το Ιράν επιχειρήσει να τον δολοφονήσει.

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«1.000 πύραυλοι είναι ήδη έτοιμοι» – Το τελεσίγραφο μέσω Truth Social

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη λάβει σαφείς εντολές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «1.000 πύραυλοι είναι ήδη οπλισμένοι και στοχεύουν την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ενώ συμπλήρωσε πως «χιλιάδες ακόμη μπορούν να ακολουθήσουν άμεσα» στην περίπτωση που η Τεχεράνη αποπειραθεί να πλήξει τον ίδιο.

Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι ο αμερικανικός στρατός είναι «έτοιμες, πρόθυμες και ικανές» για έναν χρόνο –με προοπτική ανανέωσης– να πραγματοποιήσουν επιθέσεις που θα «καταστρέψουν ολοκληρωτικά» το Ιράν.

Οι «μεταθανάτιες» οδηγίες και τα συνταγματικά κωλύματα

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε σε μια ιδιαιτέρως σοβαρή αποκάλυψη, αναφέροντας πως έχει μεριμνήσει για το ενδεχόμενο μιας επιτυχούς επίθεσης εναντίον του.

«Έχω αφήσει οδηγίες ότι, αν μου συμβεί οτιδήποτε, θα πρέπει κυριολεκτικά να βομβαρδίσουν το Ιράν σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ διατυπώνει παρόμοιες απειλές, καθώς από τις αρχές του 2025 είχε προειδοποιήσει πως το Ιράν θα «εξαφανιστεί» αν ευθύνεται για τη δολοφονία του.

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Παρ’ όλα αυτά, Αμερικανοί συνταγματολόγοι που μίλησαν σε δίκτυα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν νομική βάση.

Όπως εξηγούν, ένας πρόεδρος δεν δύναται να αφήσει δεσμευτικές στρατιωτικές εντολές για την περίοδο μετά τον θάνατό του, καθώς η διοίκηση του στρατεύματος και η εκτελεστική εξουσία μεταβιβάζονται αυτόματα στον διάδοχό του.

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Το παρασκήνιο με τη Wall Street Journal και τα συνθήματα στην Τεχεράνη

Η σκληρή ρητορική του Τραμπ εκδηλώθηκε αμέσως μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο έκανε λόγο για πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με ιρανικό σχέδιο εξόντωσης του Αμερικανού προέδρου.

Ο ίδιος ο Τραμπ υποβάθμισε το δημοσίευμα, αναφέροντας ότι το Ισραήλ «δεν παρουσίασε κανένα στοιχείο», αν και παραδέχθηκε ότι αποτελεί σταθερό στόχο της Τεχεράνης εδώ και χρόνια.

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Την ίδια στιγμή, η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα εντάθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της κηδείας του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Στο λαϊκό προσκύνημα, χιλιάδες Ιρανοί φώναξαν συνθήματα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ σε οπτικοακουστικό υλικό που κυκλοφόρησε αποτυπώθηκαν πλακάτ που καλούσαν ανοιχτά σε αντίποινα και στη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.

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Οι τελευταίες δηλώσεις Τραμπ επιβαρύνουν δραματικά το διπλωματικό σκηνικό, τη στιγμή που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.