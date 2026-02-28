Η Μέση Ανατολή φλέγεται: Σφυροκόπημα ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν – Απαντάει η Τεχεράνη με βομβαρδισμούς σε αμερικανικές βάσεις

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν το πρωί του Σαββάτου 28/2.

Συγκεκριμένα, το Ιράν εξαπολύει συνεχόμενες επιθέσεις με στόχο τόσο αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το Ισραήλ, με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας από την πλευρά τους να προσπαθούν να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ και σε όλο το κεντρικό Ισραήλ εν μέσω της τελευταίας επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν. Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι εργάζονται για την κατάρριψη των πυραύλων.

الإمارات تعلن التصدي "بنجاح" لموجة ثانية من الصواريخ الإيرانية



أعلنت وزارة الدفاع عن اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية، دون وقوع أي أضرار.



وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة… pic.twitter.com/biGOoDatvI— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 28, 2026

Όλες οι εγκαταστάσεις που ενεπλάκησαν στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν είναι “θεμιτοί στόχοι”, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί. “Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θεωρούν πως είναι θεμιτοί στόχοι οι εγκαταστάσεις από τις οποίες εξαπολύθηκαν οι αμερικανικές και σιωνιστικές επιχειρήσεις, καθώς και οι εγκαταστάσεις απ΄όπου εξαπολύθηκαν όλες οι ενέργειες εναντίον των επιχειρήσεων της ιρανικής άμυνας”, δήλωσε ο Αραγτσί στην ιρανική τηλεόραση.

Αγωνία για την τύχη του Αλί Χαμενεΐ

Το Ισραήλ «εκτιμά» ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, πιθανότατα σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή νωρίτερα σήμερα, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές. Αναφέρει ότι υπάρχουν «αυξανόμενες ενδείξεις» προς τούτο. Δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση της αναφοράς.

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο τηλεοπτικός σταθμός είχε μεταδώσει ότι η ισραηλινή εκτίμηση ήταν ότι ο Χαμενεΐ «τουλάχιστον τραυματίστηκε» και ότι αυτή δεν ήταν μια εκτίμηση που βασιζόταν σε δορυφορικές εικόνες που έδειχναν το προεδρικό μέγαρο του Χαμενεΐ να ισοπεδώνεται, αλλά σε πληροφορίες από ανώνυμες πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χαμενεΐ αναμένεται να εκφωνήσει σύντομα μια ομιλία. Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ υποδηλώνει ότι, εάν ναι, η ομιλία είχε ηχογραφηθεί εκ των προτέρων.

Το Channel 12 αναφέρει επίσης ότι οι σημερινές επιθέσεις προκάλεσαν «πολύ σημαντική ζημιά» στην ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος και στους στρατιωτικούς διοικητές του.

Ισραήλ: «Ισοπεδώθηκε το προεδρικό μέγαρο του Χαμενεΐ»

Στο Ιράν επικρατεί πανικός τις τελευταίες ώρες, έπειτα από τις καταστροφικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ, μέσα στο πλαίσιο επιχειρήσεων «Επική Οργή» και «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του Ισραήλ, ο στόχος των αρχικών μπαράζ πυραυλικών και αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν ήταν η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Επικαλούμενο ανώνυμες ισραηλινές πηγές, το Channel 12, λέει ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς το παλάτι του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ωστόσο δεν είναι σαφές αν ήταν ο ίδιος παρών. Ο ειδικός αναλυτής των New York Times δημοσίευσε την πρώτη δορυφορική λήψη του προεδρικού μεγάρου του αγιατολάχ, στο οποίο διακρίνονται οι εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση KAN, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο της σημερινής επίθεσης των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, καθώς και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Ισραηλινή πηγή επιβεβαιώνει: μεταξύ των στόχων της επίθεσης είναι ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης Χαμενεΐ και ο πρόεδρος Πεζεσκιάν», γράφει σε ανάρτησή του στο Χ το KAN.

Επίσης ο δημοσιογράφος ανέφερε στον αέρα του ΚΑΝ το όνομα του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ και πρώην γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, αν και πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει αν επλήγησαν με επιτυχία οι στόχοι αυτοί.

«Με την πρώτη ομοβροντία στοχεύσαμε υψηλόβαθμα πρόσωπα που εμπλέκονταν στα σχέδια καταστροφής του Ισραήλ», δήλωσε μια ισραηλινή πηγή ασφαλείας σε συνέντευξη Τύπου στην οποία παρευρέθηκε το AFP. Όταν ρωτήθηκε αν ο Χαμενεΐ είναι μεταξύ των στόχων αυτών , ο αξιωματούχος αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οποιοδήποτε όνομα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Ισραήλ αποφάσισε να πλήξει το Ιράν λόγο της «ολοένα και πιο ταχείας» ανάπτυξης της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων. «Αναπτύσσουν δεκάδες βαλλιστικούς πυραύλους κάθε μήνα και ο ρυθμός παραγωγής γίνεται ολοένα και πιο ταχύς», τόνισε η πηγή αυτή στους δημοσιογράφους.

«Πρόκειται για ένα καθεστώς που προχωρά προς την παραγωγή χιλιάδων πυραύλων τα επόμενα χρόνια. Μια θεαματική επέκταση ενός ήδη επικίνδυνου οπλοστασίου», δήλωσε ο αξιωματούχος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.