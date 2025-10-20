Η κλοπή του αιώνα στο Λούβρο: “Δεν πωλούνται” τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα που άρπαξαν οι ληστές – Τι μπορούν να τα κάνουν

Η αστυνομία της Γαλλίας δίνει μάχη με τον χρόνο για εντοπίσει του δράστες της παράτολμης ληστείας στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Οι δράστες άρπαξαν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας χρησιμοποιώντας έναν ανελκυστήρα για καλάθια που βρίσκεται στο εσωτερικό του διάσημου μουσείου.

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο αναγκάστηκε να κλείσει την Κυριακή και θα παραμείνει κλειστό και τη Δευτέρα, αφού ληστές εισέβαλαν σε μια γκαλερί που περιείχε τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

Ο ντετέκτιβ έργων τέχνης, Άρθουρ Μπραντ, χαρακτήρισε τη ληστεία ως «την κλοπή της δεκαετίας» και πρόσθεσε ότι, για να ανακτήσει τα «ανεκτίμητα» αντικείμενα, η αστυνομία θα πρέπει να βρει τους δράστες σε μόλις μία εβδομάδα.

«Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα, που απλά δεν μπορείς να τα πουλήσεις», δήλωσε ο Μπραντ στο Sky News. «Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λιώσουν το ασήμι και το χρυσό, να αποσυναρμολογήσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα».

«[Η αστυνομία] έχει μια εβδομάδα διορία. Αν πιάσουν τους κλέφτες, τα πράγματα μπορεί να είναι ακόμα εκεί. Αν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, τα κλοπιμαία πιθανότατα έχουν εξαφανιστεί και αποσυναρμολογηθεί. Είναι ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο».

Υπουργός δικαιοσύνης της Γαλλίας: «Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε»

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανέν επισήμανε την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία στο Λούβρο, σημειώνοντας ότι η κλοπή 8 κοσμημάτων του στέμματος από το μουσείο δίνει «μια πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας».

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε», καθώς κάποιοι εγκληματίες «μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο» σε δημόσιο δρόμο, «να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», σημείωσε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

Αυτά είναι τα κλοπιμαία που άρπαξαν οι δράστες

Οκτώ «ανεκτίμητα» αντικείμενα που κλάπηκαν κατονομάστηκαν από το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού. Ένα ένατο αντικείμενο κλάπηκε αλλά ανακτήθηκε επί τόπου, δήλωσε ο εισαγγελέας του Παρισιού.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι τα αντικείμενα που κλάπηκαν ήταν:

-Τιάρα από το ζεύγος της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

-Κολιέ από το σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

-Σκουλαρίκια, από ένα ζευγάρι στο σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

-Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της Marie-Louise

-Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Marie-Louise

-Καρφίτσα που ονομάζεται βράχος λειψανοθήκης

-Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

-Μεγάλο μπούστο με φιόγκο της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

Υπενθυμίζεται ότι το ένατο κόσμημα που έβαλαν στον στόχο τους οι ληστές, το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, έσπασε κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και οι δράστες το πέταξαν κοντά στο Λούβρο.

Σύμφωνα με υπάλληλο του Λούβρου με τον οποίο επικοινώνησε η Le Monde, αυτή η γκαλερί φυλάσσεται πλέον μόνο από πέντε αστυνομικούς, αντί για έξι. Και υπάρχουν μόνο τέσσερις κατά τη διάρκεια του πρώτου πρωινού διαλείμματος, το οποίο διαρκεί τριάντα λεπτά. Αυτή ακριβώς είναι η στιγμή που οι εγκληματίες έδρασαν.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε να βρεθούν οι δράστες και να ενισχυθεί η ασφάλεια του μουσείου.

Σε μήνυμά του στο Χ, ο Μακρόν καταδίκασε την κλοπή, χαρακτηρίζοντάς την ως «πλήγμα σε μια πολιτιστική κληρονομιά που αγαπάμε, γιατί είναι η Ιστορία μας».

«Θα βρούμε τα έργα και οι δράστες θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Όλα γίνονται, παντού, υπό την καθοδήγηση της Εισαγγελίας του Παρισιού, για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα», διεμήνυσε ο Γάλλος πρόεδρος, χαιρετίζοντας την άμεση κινητοποίηση των ερευνητών και των δικαστικών αρχών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez, στην εκπομπή «Πολιτικά Ερωτήματα» (Γαλλία Inter/Franceinfo/Le Monde) της Κυριακής το πρωί, προέτρεψε να συλληφθούν «πολύ γρήγορα» οι εγκληματίες. Έχει ξεκινήσει έρευνα για «οργανωμένη κλοπή και εγκληματική συνωμοσία για διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας» και έχει ανατεθεί ο εντοπισμός τους στην ομάδα καταπολέμησης της ληστείας. Ο υπουργός Εσωτερικών, πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Παρισιού, αναφέρεται σε «έμπειρους» διαρρήκτες που θα μπορούσαν να είναι «ξένοι».

Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε ανακοίνωση αργά το απόγευμα για να επισημάνει μια διάρρηξη που ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση: «Ενεργοποιήθηκαν οι συναγερμοί (…). Τη στιγμή της διάρρηξης, η οποία ήταν ιδιαίτερα γρήγορη και βάναυση, οι πέντε υπάλληλοι του μουσείου που ήταν παρόντες στην αίθουσα και στους παρακείμενους χώρους παρενέβησαν αμέσως για να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο ασφαλείας». Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να προσδιορίσει την αλυσίδα ευθύνης που επέτρεψε μια τόσο θεαματική διάρρηξη, σε κλίμακα σχεδόν άνευ προηγουμένου από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 από έναν Ιταλό υαλουργό.