Σειρήνες που μαρτυρούν ότι ρουκέτες από τη Γάζα εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ και συγκεκριμένα κάτα του Τελ Αβίβ ήχησαν νωρίτερα σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ.

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel βίντεο δείχνει τη στιγμή που μια ρουκέτα φαίνεται να χτυπά ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ, με μια μεγάλη μπάλα φωτιάς να υψώνεται προς τα πάνω.

Footage shows the moment of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/BnyWYeDRgd