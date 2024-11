Την Πέμπτη (27/10) οι ΗΠΑ «έπληξαν» δύο εγκαταστάσεις στην Ανατολική Συρία που ανήκουν στους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με αποκαλύψεις του υπουργού Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Σημειώθηκαν «πλήγματα ακριβείας», που έγιναν σε «νόμιμη άμυνα», και αποτελούν «απάντηση στη σειρά συνεχιζόμενων και στην πλειονότητά τους αποτυχημένων επιθέσεων εναντίον αμερικανικού (σ.σ. στρατιωτικού) προσωπικού στο Ιράκ και στη Συρία από παραστρατιωτικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από το Ιράν» μετά τη 17η Οκτωβρίου. Μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με διαταγή του προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Οι επιχειρήσεις ανακοινώθηκαν μετά το μήνυμα που απηύθυνε ο πρόεδρος Μπάιντεν στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Τού μεταφέρθηκε ξεκάθαρο μήνυμα. Δεν θα πάω παραπέρα», επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι.

#BREAKING – PENTAGON: "U.S. military forces conducted self-defense strikes on two facilities in eastern Syria used by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and affiliated groups. These precision self-defense strikes are a response to a series of ongoing and mostly…