Η Χαμάς ανακοινώνει ότι θα παραδώσει τη σορό Ισραηλινού στρατιώτη

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντόπισε τη σορό ενός Ισραηλινού στρατιώτη που κρατείτο όμηρος από Παλαιστίνιους μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για την παράδοση της σορού στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σορός βρέθηκε στη Σετζάγια, ένα ανατολικό προάστιο της πόλης της Γάζας σε μια περιοχή που εξακολουθεί να κατέχεται από ισραηλινές δυνάμεις, αφού το Ισραήλ επέτρεψε την πρόσβαση στην τοποθεσία σε ομάδες της Χαμάς και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

Με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, η Χαμάς παρέδωσε και τους 20 ζωντανούς ομήρους που κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακα σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιων κρατουμένων από φυλακές στο Ισραήλ.

Η Χαμάς δεσμεύτηκε επίσης να παραδώσει τα λείψανα των νεκρών ομήρων, αλλά υποστηρίζει ότι η καταστροφή στη Λωρίδα της Γάζας από τον πόλεμο δυσχεραίνει τον εντοπισμό των σορών. Το Ισραήλ κατηγορεί το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα για κωλυσιεργία.

Η Χαμάς έχει ήδη επιστρέψει 20 από τις 28 σορούς ομήρων που είχαν ταφεί στη Γάζα.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ παρέδωσε 270 σορούς Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, τόνισαν υγειονομικές αρχές της Γάζας.