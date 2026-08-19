Η απάντηση του ΝΑΤΟ στις απειλές του Ιράν – “Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή”

Την απάντησή του δίνει το ΝΑΤΟ στις απειλές του Ιράν να πλήξει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, αν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η Τεχεράνη έχει σταθμίσει τις επιλογές της για ενδεχόμενα πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, εάν οι ΗΠΑ κλιμακώσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

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Ερωτηθείς από το Reuters σχετικά με το δημοσίευμα, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία διαθέτει ισχυρή αμυντική και αποτρεπτική ικανότητα. «Το ΝΑΤΟ είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει πάντοτε ό,τι είναι απαραίτητο για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων», ανέφερε.

Ο αξιωματούχος επικαλέστηκε ως παράδειγμα τις επιχειρήσεις της νατοϊκής αεράμυνας νωρίτερα μέσα στο 2026, όταν, όπως είπε, αναχαιτίστηκαν επανειλημμένα βαλλιστικοί πύραυλοι που κατευθύνονταν προς την Τουρκία.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμυνα του ΝΑΤΟ αναχαίτισε επιτυχώς, σε τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις, βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν από το Ιράν προς την Τουρκία, η αποτρεπτική και αμυντική μας διάταξη είναι ισχυρή και αποτελεσματική», δήλωσε.

Το δημοσίευμα των Financial Times

Το ενδεχόμενο να διευρύνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή, πλήττοντας ακόμη και αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, έχει εξετάσει το Ιράν σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει σε νέα κλιμάκωση, σύμφωνα με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στο ιρανικό καθεστώς και μίλησαν στους Financial Times.

Δύο πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων ανέφεραν στους FT ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει σενάρια επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία. Η Σόφια ενέκρινε τον περασμένο μήνα τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων, σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης, βρίσκεται και η Κύπρος, όπου η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξετάσει ξεχωριστά το ενδεχόμενο επίθεσης σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.