FT: Το Ιράν εξετάζει να χτυπήσει αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη – Στο “στόχαστρο” Κύπρος και Βουλγαρία

Το Ιράν εξαπέλυσε απειλές για επίθεση κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έγραψε η Financial Times, η οποία επικαλείται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς.

Τα αντίποινα με τα οποία απειλεί το Ιράν έρχονται μία περίοδο κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για κλιμάκωση και «πολλοί στην Τεχεράνη θεωρούν αναπόφευκτη την αναζωπύρωση της σύγκρουσης» τονίζεται.

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Όπως αναφέρεται, οι Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει επιλογές που περιλαμβάνουν πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος, ενώ έχουν εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο σαμποτάζ, με κοπή ζωτικής σημασίας υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στο Στενό του Ορμούζ.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο η Τεχεράνη εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προς την αμερικανοβρετανική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία, στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε δηλώνοντας ότι η κίνηση αυτή αποδεικνύει πως η Τεχεράνη μπορεί να πλήξει πόλεις όπως το Λονδίνο, το Παρίσι ή το Βερολίνο.

Ο Σίνταρθ Καουσάλ, ερευνητής του Royal United Services Institute (RUSI) στο Λονδίνο, χαρακτήρισε την απειλή που συνιστούν οι ιρανικοί πύραυλοι για στόχους στην Ευρώπη και αλλού «υπαρκτή, αλλά περιορισμένη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς, όπως εκείνους της σειράς Shahab, εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη νότια και νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι θα δυσκολεύονταν να προκαλέσουν σημαντικές καταστροφές σε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η έκταση των ιρανικών αντιποίνων, πάντως, θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις πηγές των FT.

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«Εάν οι ΗΠΑ το παρακάνουν, το Ιράν θα υπερασπιστεί τον εαυτό του με οποιοδήποτε τίμημα, θα κινηθεί πέρα από την περιοχή και θα πλήξει και την Ευρώπη», δήλωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη, 18 Αυγούστου ότι δεν γίνεται επί του παρόντος, ούτε προγραμματίζεται, καμιά συζήτηση με το Ιράν, ενώ από την άλλη η Τεχεράνη επανέλαβε πως το στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό, θέσεις που αντανακλούν το πλήρες αδιέξοδο των διπλωματικών εγχειρημάτων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.