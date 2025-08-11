Η αιφνιδιαστική κίνηση του Τραμπ με την Εθνοφρουρά στην Ουάσινγκτον και οι αντιδράσεις που προκάλεσε

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 11/8 ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο της αστυνομικής δύναμης της Ουάσινγκτον και αναπτύσσει την Εθνοφρουρά στην πόλη.

Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε πολλούς όπως αναφέρει το Axios τα μέλη της Εθνοφρουράς θα δίνουν «λογαριασμό» μόνο στον Ντόναλντ Τραμπ και θα αναλάβουν τα ηνία του αστυνομικού τμήματος της πόλης, με τον Τραμπ να επικαλείται τον νόμο Home Rule, από το 1973, επιτρέποντας την εφαρμογή νέων μέτρων επιβολής του νόμου κατά των συμμοριών και των δικτύων ναρκωτικών.

«Το Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας και οι ομοσπονδιακές αρχές θα υποστηριχθούν στην προσπάθεια, μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, με τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον που θα διαθέσουμε. Και πολύ περισσότερους, αν χρειαστεί, πολύ περισσότερους», τόνισε ο Τραμπ.

«Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες», είπε.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι μονάδες της Εθνοφρουράς αναμένεται να φτάσουν στην πρωτεύουσα μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα για να «αποκαταστήσουν τον νόμο, την τάξη και τη δημόσια ασφάλεια», δηλώνοντας ότι θα τους επιτραπεί να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.

Ο Τραμπ είχε ζητήσει χθες να απομακρυνθούν αμέσως οι άστεγοι από την Ουάσινγκτον.

Ενώ τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δείχνουν μείωση των βίαιων εγκλημάτων στην Πόλη της Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προχώρησε στην ανάληψη του ελέγχου της αστυνομίας της πρωτεύουσας, που κυβερνάται υπό ένα μοναδικό καθεστώς στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτή έχει γίνει μια κατάσταση πλήρους και ολοκληρωτικής ανομίας και θα απαλλαγούμε από παραπήγματα», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, αφού προέτρεψε τους άστεγους της Ουάσινγκτον να μετακομίσουν «μακριά» από την πόλη σε μια ανάρτηση την προηγούμενη μέρα στην πλατφόρμα του Truth Social.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι η κίνησή του αυτή δεν θα σταματήσει στην Ουάσινγκτον, όπου κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. «Θα προχωρήσει περαιτέρω. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά στην (Ουάσινγκτον) και θα την καθαρίσουμε πολύ γρήγορα», δήλωσε.

Είχε ήδη κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια τον Ιούνιο, ενάντια στις συμβουλές του Δημοκρατικού κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, λέγοντας ότι ήθελε να αποκαταστήσει την τάξη στο Λος Άντζελες μετά από διαμαρτυρίες κατά των συλλήψεων μεταναστών από την ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Σε αντίθεση με τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, η Πόλη της Ουάσινγκτον λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ειδικής σχέσης με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση που περιορίζει την αυτονομία της.

Μπάουζερ: H άποψη του Τραμπ για την Ουάσινγκτον «διαμορφώθηκε από την εμπειρία του στην εποχή του Covid»

«Είμαστε Αμερικανοί πολίτες. Οι οικογένειές μας πηγαίνουν στον πόλεμο. Πληρώνουμε φόρους και τηρούμε τις ευθύνες της ιθαγένειας. Και ενώ αυτή η ενέργεια σήμερα είναι ανησυχητική και άνευ προηγουμένου, δεν μπορώ να πω ότι δεδομένης της ρητορικής του παρελθόντος, είμαστε εντελώς έκπληκτοι» ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ.

«Είναι αλήθεια ότι εκείνες οι εποχές ήταν πιο δύσκολες που σχετίζονταν με ορισμένα ζητήματα. Είναι επίσης αλήθεια ότι βιώσαμε μια αύξηση της εγκληματικότητας μετά την Covid, αλλά εργαστήκαμε γρήγορα για να θεσπίσουμε νόμους και τακτικές που απέκλεισαν τους βίαιους παραβάτες από τους δρόμους μας και έδωσαν στους αστυνομικούς μας περισσότερα εργαλεία, γι’ αυτό και έχουμε δει μια τεράστια μείωση της εγκληματικότητας», δήλωσε η Μπάουζερ σε συνέντευξη Τύπου. «Η εγκληματικότητα δεν έχει μειωθεί μόνο από το 2023, αλλά και από το 2019 πριν από την πανδημία, και βρισκόμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο βίαιων εγκλημάτων των τελευταίων 30 ετών».

«Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν έχουμε αφήσει το γκάζι και συνεχίζουμε να αναζητούμε τρόπους για να κάνουμε την πόλη μας ασφαλέστερη», πρόσθεσε η Μπάουζερ.

Η Μπάουζερ σημείωσε επίσης ότι η Ουάσινγκτον δεν είναι πολιτεία και ως εκ τούτου δεν ελέγχει την Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον ούτε έχει «πλήρη αυτονομία». «Η περιορισμένη τοπική αυτοδιοίκηση δίνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στην αυτονομία μας με πολλούς τρόπους», δήλωσε η Μπάουζερ, αναφερόμενος στον νόμο του 1973 που έδωσε στο Κογκρέσο εποπτεία και εξουσία στην πρωτεύουσα, αλλά επέτρεψε στους κατοίκους της περιοχής να έχουν κάποιο έλεγχο στον τρόπο λειτουργίας της.