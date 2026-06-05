Άλσος Βεΐκου: Συνελήφθη 45χρονος μελισσοκόμος για τη φωτιά – Το βίντεο που τον “έκαψε”

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες Πέμπτη 4/6 στο Άλσος Βεΐκου από κάπνισμα μελλισιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ως υπαίτιος της πυρκαγιάς ταυτοποιήθηκε 45χρονος μελισσοκόμος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.557,81 ευρώ.

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Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιόν του.

Στο βίντεο ντοκουμέντο της ΕΡΤ φαίνεται ο μελισσοκόμος να φεύγει από το σημείο, την ώρα που οι πυροσβέστες έχουν θέσει πλέον υπό έλεγχο τη φωτιά.

“Είχα πει στον μελισσοκόμο να προσέχει για να μην πιάσει φωτιά, αλλά με αγνόησε” δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι σε έκταση με ξερά χόρτα, ενώ καθοριστική για την κατάσβεσή της αποδείχθηκε η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής και η αξιοποίηση των drones.

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 4 Ιουνίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 393 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 367.695,645 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Η ΔΑΕΕ και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις παραβάσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.