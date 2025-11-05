Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Γάζα: Το Ισραήλ παρέδωσε σορούς 25 Παλαιστινίων στις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα

Η Χαμάς έχει επιστρέψει 21 από τις 28 σορού ομήρων στα πλαίσια της συμφωνίας

Γάζα: Το Ισραήλ παρέδωσε σορούς 25 Παλαιστινίων στις αρχές του παλαιστινιακού θύλακα
Το νοσοκομείο Νάσερ, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ότι παρέλαβε τις σορούς 15 Παλαιστίνιων κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός με το Ισραήλ.

«Η 10η σειρά με λείψανα Παλαιστίνιων μαρτύρων, δηλαδή 15 μάρτυρες», έφθασε «στο πλαίσιο της ανταλλαγής λειψάνων μεταξύ της παλαιστινιακής πλευράς και της ισραηλινής κατοχής», δήλωσε το νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι 285 σοροί έχουν παραληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός στις 10 Οκτωβρίου.

Από τους 28 νεκρούς ομήρους που συμφώνησε η Χαμάς να επιστρέψει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας, έχουν παραδοθεί έως τώρα 21 σοροί.

