Γάζα: Συγκλονιστικό βίντεο δείχνει την απόλυτη καταστροφή καθώς επιστρέφουν χιλιάδες Παλαιστίνιοι

Συγκλονίζουν τα καραβάνια των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων που επιστρέφουν στη βομβαρδισμένη Γάζα, με ένα μεγάλο μέρος της να έχει γίνει συντρίμμια.

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ και μία νέα περίοδος ειρήνης να ανοίγεται στην περιοχή, όμως οι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που επιστρέφουν, θα βρουν στη Γάζα σκόνη και θρύψαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τεράστιες περιοχές του θύλακα σε ερείπια έχουν αφήσει οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Πόλης της Γάζας, που αποτέλεσε το επίκεντρο της ισραηλινής επίθεσης πριν από την εκεχειρία.

Εναέρια πλάνα του Associated Press, που τραβήχτηκαν το Σάββατο, δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα της πόλης.

Israel’s bombardment of Gaza has left large swathes of the Strip in ruins, including parts of Gaza City which was the focus of Israel’s offensive before the ceasefire.



AP drone footage taken on Saturday showed massive destruction of the city’s Tal al-Hawa neighborhood. pic.twitter.com/jYZQAELJdr October 11, 2025

Ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο (11/10) οι αρχές στη Γάζα ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Παράλογη η απέλαση μελών της Χαμάς από τη Γάζα

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς δεν θα συμμετάσχει στην υπογραφή συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ένα μέλος του πολιτικού της γραφείου.

«Όσον αφορά την επίσημη υπογραφή, δεν θα είμαστε παρόντες», δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν σε συνέντευξή του στο AFP, τονίζοντας ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ενεργεί «μέσω των Καταριανών και των Αιγυπτίων διαμεσολαβητών».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ιδέα να απελαθούν τα μέλη της Χαμάς από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα, είναι «παράλογη», δήλωσε ο Μπαντράν.

«Τα ηγετικά στελέχη της Χαμάς που είναι στη Λωρίδα της Γάζας βρίσκονται στη γη τους, εκεί όπου έζησαν, ανάμεσα στις οικογένειές τους και τον λαό τους. Είναι επομένως φυσικό να παραμένουν εκεί», δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. «Το να γίνεται λόγος για απέλαση των Παλαιστινίων, είτε είναι μέλη της Χαμάς είτε όχι, από τη γη τους είναι παράλογο και ανόητο», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Χαμάς θα αμυνθεί εάν το αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αποτύχει, δήλωσε επίσης ο Μπαντράν.

«Ελπίζουμε να μην ξαναγυρίσουμε (στον πόλεμο), αλλά ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης σίγουρα (…) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους για να αποκρούσουν την επιθετικότητα εάν τους επιβληθεί η μάχη», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα είναι «περισσότερο πολύπλοκες», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

«Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων απαιτεί πιο πολύπλοκες συζητήσεις και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη φάση», δήλωσε ο Χοσάμ Μπαντράν. «Υπάρχουν πολυπλοκότητες και πολλές δυσκολίες, κάτι που απαιτεί διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο», πρόσθεσε.