Γάζα: Τα 3 “αγκάθια” που μπορούν να “βυθίσουν” την συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς

Μετά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από χθες, το σχέδιο ειρήνης στην Γάζα μπαίνει στην κρίσιμη φάση της προσπάθειας διατήρησης του καθώς αναμένονται οι πρώτες ανταλλαγές ομήρων την ερχόμενη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν πάρει το δρόμο του γυρισμού στα ρημαγμένα σπίτια τους και αμέτρητα φορτηγά γεμάτα φάρμακα και φαγητό περιμένουν να μπουν στον θύλακα για να βοηθήσουν τους εκτοπισμένους. Παρόλα αυτά, υπάρχει έντονη ανησυχία πως είτε το Ισραήλ είτε η Χαμάς δεν θα προχωρήσουν στα επόμενα στάδια του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Έμπειρες αναλυτές αναφέρουν ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν το σχετικά εύκολο στάδιο της πρώτης φάσης του σχεδίου. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν έχει καθοριστεί ακόμη και αυτό φέρνει αβεβαιότητα καθώς ο Τραμπ δεν ασχολήθηκε με τις λεπτομέρειες του σχεδίου έχοντας περισσότερο στο μυαλό του το αν θα πάρει το Νόμπελ Ειρήνης.

Γάζα: Τα “αγκάθια” που προκαλούν προβληματισμό

Η αρχική συμφωνία αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα για το μέλλον της Γάζας και πως θα δράσουν Χαμάς και Ισραήλ στην συνέχεια.

Τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και το ποιος εν τέλει θα κυβερνήσει τη Γάζα, αποτελούν τα κύρια σημεία που μπορεί να τινάξουν στον αέρα το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται τώρα να είναι πιο δύσκολες και τόσο το Ισραήλ όσο και η Χαμάς έχουν λόγους να προσπαθήσουν να καθυστερήσουν τις συνομιλίες. Υπάρχει δυναμική, αλλά η πρόοδος θα είναι δυνατή μόνο εάν ο Ντόναλντ Τραμπ παραμείνει αφοσιωμένος στη διαδικασία, αναφέρει το BBC.

Έως τη Δευτέρα, η Χαμάς αναμένεται να απελευθερώσει περίπου 20 Ισραηλινούς ομήρους ενώ ο Ισραήλ θα προχωρήσει στην απελευθέρωση 250 Παλαιστινίων που εκτίουν ποινές φυλάκισης. Πέρα από αυτούς θα απελευθερωθούν 1.700 άτομα που συνελήφθησαν στη Γάζα τα τελευταία 2 χρόνια χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά πως η ανταλλαγή θα ολοκληρωθεί «με ασφάλεια και αξιοπρέπεια» και δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Χαμάς ξεκίνησε να συγκεντρώνει τους ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν.

Το Ισραήλ δημοσίευσε έναν κατάλογο με 250 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερώσει σε αντάλλαγμα για Ισραηλινούς ομήρους. Από αυτόν λείπουν 7 Παλαιστίνιοι που είχε ζητήσει η Χαμάς: μεταξύ αυτών οι Μαρουάν Μπαργούτι και Άχμαντ Σααντάτ που θεωρούνται από τους Παλαιστίνιους ως σύμβολα αντίστασης.

Την ίδια ώρα, Αμερικανοί στρατιώτες αρχίζουν να καταφθάνουν στο Ισραήλ, ως μέρος δύναμης που θα βοηθήσει στην επίβλεψη της ειρήνης στη Γάζα, όπως μεταδίδει το ABC News. Ειδικότερα, η ομάδα των 200 ατόμων θα φτάσει μέσα στο Σαββατοκύριακο, με πτήσεις από τις ΗΠΑ και άλλες βάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Γάζας, η οποία διοικείται από τη Χαμάς, έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα μια ενημέρωση σχετικά με τις επιχειρήσεις διάσωσης που διεξάγει στην περιοχή. Η υπηρεσία αναφέρει ότι 300.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στην πόλη της Γάζας από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμες σκηνές ή σπίτια για να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους που επέστρεψαν βόρεια.

Περίπου 700.000 άνθρωποι από την πόλη της Γάζας και τον βορρά εκτοπίστηκαν από την ισραηλινή επίθεση, η οποία συνοδεύτηκε από έντονους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και την είσοδο στρατευμάτων σε ορισμένες συνοικίες.

Η υπηρεσία πραγματοποιεί αποστολές διάσωσης και, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, έχει ανακτήσει τις σορούς 150 Παλαιστινίων, αναφέρει.