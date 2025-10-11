Χαμάς: «Δεν θα αφοπλιστούμε» – Επιστρέφουν μαζικά οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα

Ότι είναι «εκτός συζήτησης» ο αφοπλισμός της Χαμάς που προβλέπεται στο πλαίσιο του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για την λήξη του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Έπειτα πρόσθεσε ότι «η προτεινόμενη παράδοση των όπλων είναι εκτός συζήτησης και δεν είναι διαπραγματεύσιμη», μερικά 24ωρα μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ για τη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ και η Χαμάς την Πέμπτη (09/10) σύναψαν συμφωνία εκεχειρίας στην Αίγυπτο, η οποία τέθηκε την Παρασκευή σε ισχύ και προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εντός των επόμενων 72 ωρών με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Η συμφωνία βασίζεται σε ένα σχέδιο που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο Ντόναλντ Τραμπ για να τεθεί τέλος σε δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η δεύτερη φάση αυτού του σχεδίου 20 σημείων, στο επίκεντρο διαφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, αφορά τον αφοπλισμό του ισλαμιστικού κινήματος, την εξορία των μαχητών του και τη συνέχιση της σταδιακής αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Περισσότεροι από 500.000 Παλαιστίνιοι επέστρεψαν στη Γάζα

Ανακοίνωσαν σήμερα, Σάββατο (11/10) οι αρχές στη Γάζα ότι επέστρεψαν περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Bulldozers have spent the day clearing rubble off the streets across Gaza.



It’s a good day on the Strip. pic.twitter.com/54lEbgSpoD— intogrey (@intogreyx) October 11, 2025

«Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι (…) έφθασαν στη Γάζα από χθες έως τώρα», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, ο εκπρόσωπος Τύπου αυτής της οργάνωσης διάσωσης που υπάγεται στην Χαμάς μετά την εκεχειρία με το Ισραήλ.

Χθες ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τον πληθυσμό στη Λωρίδα της Γάζας, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, αναφέροντας ότι περιοχές στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου, παραμένουν επικίνδυνες.

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να μην προσεγγίζουν ισραηλινά στρατεύματα που παραμένουν στον θύλακα.