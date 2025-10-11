Γάζα: Γιατί η Χαμάς εμπιστεύτηκε τον Τραμπ – Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα σπίτια τους (Βίντεο)

Η συμφωνία Χαμάς – Ισραήλ υπό την αιγίδα του Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ντόμινο εξελίξεων στην Γάζα στην οποία επιστρέφουν χιλιάδες εκτοπισμένοι από χθες και από όταν η συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ.

Η θέση του Τραμπ, ο οποίος έχει τις δικές του βλέψεις για την περιοχή, έφερε σε κοινό… έδαφος την Χαμάς και το Ισραήλ. Παρόλα αυτά, η επίθεση του Ισραήλ σε ουδέτερο έδαφος και συγκεκριμένα στην Ντόχα του Κατάρ βάρεσε πολλά καμπανάκια και χάλασε για λίγο την άριστη σχέση Τραμπ – Νετανιάχου.

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, ο Τραμπ έβαλε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά από συνάντηση στον Λευκό Οίκο, να ζητήσει από τον πρωθυπουργό του Κατάρ συγγνώμη για την ισραηλινή αεροπορική επίθεση στη Ντόχα, που στόχευε στελέχη της Χαμάς, μεταξύ αυτών και τον διαπραγματευτή Χαλίλ αλ-Χάγια.

Η διαχείριση της κρίσης αυτής —και το γεγονός ότι ο Τραμπ απαίτησε δημόσια να μη συμβούν ξανά παρόμοιες επιθέσεις— ενίσχυσε την εμπιστοσύνη της Χαμάς ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διατεθειμένος να «σταθεί απέναντι» στο Ισραήλ και να προωθήσει μια εκεχειρία που θα αντέξει.

Με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπεγράφη την Τετάρτη 08.102025 υπό την αιγίδα του Τραμπ, η Χαμάς δείχνει για ακόμη μια φορά να εμπιστεύεται τον ίδιο άνθρωπο που νωρίτερα φέτος είχε προτείνει την εκδίωξη των Παλαιστινίων από τη Γάζα και τη μετατροπή της σε «παραθαλάσσιο θέρετρο υπό αμερικανικό έλεγχο».

Η συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή (10/10), υπήρχε η αποδοχή από τη Χαμάς, να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, χωρίς να έχει εξασφαλίσει πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι παραδέχονται ότι πρόκειται για ένα επικίνδυνο στοίχημα, το οποίο βασίζεται στην υπόθεση ότι ο Τραμπ έχει επενδύσει πολιτικά στη συμφωνία και δεν θα επιτρέψει την αποτυχία της.

Οι ηγέτες της Χαμάς γνωρίζουν, ωστόσο, ότι το ρίσκο είναι τεράστιο: αν το Ισραήλ επαναλάβει τις επιχειρήσεις του μετά την απελευθέρωση των ομήρων, όπως συνέβη μετά την εκεχειρία του Ιανουαρίου, η απόφαση θα αποδειχθεί ολέθρια.

Παρά τις ανησυχίες, η παρουσία ανώτερων συμβούλων του Τραμπ, όπως ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και περιφερειακών δυνάμεων όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, στις διαπραγματεύσεις του Σαρμ ελ-Σέιχ καθησύχασε την οργάνωση.

“Η πίεση του Τραμπ ήταν έντονη και αισθητή στην αίθουσα”, ανέφερε ένας αξιωματούχος της Χαμάς στο Reuters. Ο ίδιος ο Τραμπ τηλεφώνησε τρεις φορές κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης, σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Γάζα: Ισορροπία του τρόμου

Μετά την εκεχειρία που βρίσκεται σε ισχύ από χθες, το σχέδιο ειρήνης στην Γάζα μπαίνει στην κρίσιμη φάση της προσπάθειας διατήρησης του καθώς αναμένονται οι πρώτες ανταλλαγές ομήρων την ερχόμενη Δευτέρα.

Έμπειροι αναλυτές αναφέρουν ότι η κατάπαυση του πυρός ήταν το σχετικά εύκολο στάδιο της πρώτης φάσης του σχεδίου. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια, μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων και των Παλαιστινίων κρατουμένων δεν έχει καθοριστεί ακόμη και αυτό φέρνει αβεβαιότητα καθώς ο Τραμπ δεν ασχολήθηκε με τις λεπτομέρειες του σχεδίου έχοντας περισσότερο στο μυαλό του το αν θα πάρει το Νόμπελ Ειρήνης.

Η αρχική συμφωνία αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτήματα για το μέλλον της Γάζας και πως θα δράσουν Χαμάς και Ισραήλ στην συνέχεια.

Τα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της Χαμάς, την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και το ποιος εν τέλει θα κυβερνήσει τη Γάζα, αποτελούν τα κύρια σημεία που μπορεί να τινάξουν στον αέρα το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Αν και τίποτα δεν είναι βέβαιο για τις επόμενες φάσεις του σχεδίου, η τρέχουσα εκεχειρία φαίνεται να έχει ισχυρή διεθνή στήριξη. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι έχει προσκαλέσει τον Τραμπ στο Κάιρο, με τον Αμερικανό πρόεδρο να αναμένεται να ταξιδέψει στην περιοχή τις επόμενες ημέρες για να επισημοποιήσει τη συμφωνία — μια κίνηση που, σύμφωνα με διπλωμάτες, θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη σταθερότητά της.

Καμία εγγύηση

Κανείς δεν πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε: το Ισραήλ παραμένει σε περίπου μισή Γάζα για το άμεσο μέλλον, ενώ η Χαμάς συνεχίζει να υπάρχει ως οργάνωση – και το ζήτημα του αφοπλισμού της έχει μετατεθεί για αργότερα. Αυτή η ισορροπία, με ανοιχτά ζητήματα και για τις δύο πλευρές, ίσως κρατήσει ζωντανή τη διαπραγμάτευση, ανέφεραν πηγές.

Ένα σημαντικό σημείο-καμπή ήταν όταν οι μεσολαβητές κατάφεραν να πείσουν τη Χαμάς ότι η κράτηση των ομήρων πλέον της έκανε περισσότερο κακό παρά καλό, καθώς υπονόμευε τη διεθνή συμπάθεια προς τους Παλαιστινίους.

Η οργάνωση δεν έλαβε καμία γραπτή εγγύηση με ρητούς μηχανισμούς επιβολής για το αν η εκεχειρία θα οδηγήσει πράγματι σε μόνιμη ειρήνη, παρά μόνο προφορικές διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, το Κατάρ και την Τουρκία ότι ο Τραμπ θα επιβλέψει προσωπικά την εφαρμογή της.

«Για εμάς, αυτή η συμφωνία σημαίνει το τέλος του πολέμου», δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς.

Γάζα: Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα ρημαγμένα σπίτια τους

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι κατευθύνονται σήμερα βόρεια, κατακλύζοντας τον οδικό άξονα κατά μήκος των ακτών της Γάζας, καθώς επιχειρούν να επιστρέψουν στα εγκαταλειμμένα σπίτια τους, περπατώντας, με αυτοκίνητα ή κάρα, με την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς να δείχνει πως τηρείται.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα: ευχαριστούμε τον Θεό», δήλωσε η Ναμπίλα Μπασάλ, που ταξίδευε πεζή μαζί με την κόρη της, η οποία είχε τραυματιστεί στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Είμαστε πολύ, πολύ χαρούμενοι που ο πόλεμος σταμάτησε και τα βάσανά μας τελείωσαν».

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των ομήρων

Μόλις οι ισραηλινές δυνάμεις ολοκλήρωσαν την αναδιάταξή τους χθες, παραμένοντας εκτός των μεγάλων αστικών περιοχών, έχοντας, όμως, ακόμη τον έλεγχο σχεδόν του 50% του θύλακα, το ρολόι άρχισε να μετράει αντίστροφα προκειμένου η Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους της εντός 72 ωρών.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, περιμένουμε τον γιο μας και όλους τους 48 ομήρους», δήλωσε ο Χαγκάι Άνγκρεστ, ο γιος του οποίου είναι μεταξύ των 20 Ισραηλινών ομήρων που πιστεύεται πως είναι ζωντανοί. «Περιμένουμε να μας τηλεφωνήσουν».

Είκοσι έξι όμηροι έχουν δηλωθεί νεκροί και η τύχη άλλων δύο παραμένει άγνωστη.

Βάσει της συμφωνίας, μετά την παράδοση των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους που εκτίουν πολυετείς ποινές κάθειρξης στις φυλακές του και 1.700 κρατουμένους που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Εκατοντάδες φορτηγά την ημέρα αναμένεται να φθάνουν στη Γάζα μεταφέροντας τρόφιμα και ιατρική βοήθεια, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Ο Τραμπ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ και την Αίγυπτο

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει σχετικά με το αν η εκεχειρία και η συμφωνία ανταλλαγής ομήρων-κρατουμένων, το μεγαλύτερο βήμα προς τον τερματισμό του διετούς πολέμου, θα οδηγήσουν σε μια διαρκή ειρήνη, όπως προβλέπει το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη λήξη των εχθροπραξιών.

Πολλά θα μπορούσαν να πάνε λάθος. Περαιτέρω βήματα στο σχέδιο των 20 σημείων του Τραμπ πρέπει να συμφωνηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα όπως τον τρόπο με τον οποίο η κατεστραμμένη Λωρίδα της Γάζας θα διοικηθεί όταν τελειώσει ο πόλεμος και η τελική τύχη της Χαμάς, η οποία έχει απορρίψει τις αξιώσεις του Ισραήλ να αφοπλιστεί.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε πεπεισμένος πως η εκεχειρία θα τηρηθεί, λέγοντας: «Έχουν όλοι κουραστεί από τις μάχες». Είπε επίσης πως πιστεύει ότι υπάρχει μια «συναίνεση» σχετικά με τα επόμενα βήματα, ωστόσο αναγνώρισε πως ορισμένες λεπτομέρειες θα πρέπει να επιλυθούν.

Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι εξέφρασαν τη χαρά τους μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για τον τερματισμό του διετούς πολέμου, κατά τη διάρκεια του οποίου περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους άμαχοι, και για την επιστροφή των τελευταίων ομήρων που έπιασε η Χαμάς κατά τη φονική επίθεση που τον προκάλεσε.

Στην επίθεση, υπό τη Χαμάς, εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων, στρατιωτικών βάσεων και ενός μουσικού φεστιβάλ την 7η Οκτωβρίου του 2023, τα μέλη της σκότωσαν 1.200 ανθρώπους, οι περισσότεροι άμαχοι και πήραν 251 ομήρους.

Ο Τραμπ αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή τη Δευτέρα και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα το κάνει μετά τον Τζορτ Ου. Μπους το 2008.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους έχει επίσης πει πως θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο και ότι και άλλοι ξένοι ηγέτες αναμένεται να παραστούν εκεί.