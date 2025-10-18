Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Γάζα: Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων
Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει σήμερα στις 22.00 (τοπική και ώρα Ελλάδος) τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ θα παραδώσουν στις 22.00 «τις σορούς δύο ισραηλινών ομήρων, τα λείψανα των οποίων βρέθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

