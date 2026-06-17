Γαλλία: Κρατικοί αξιωματούχοι θα υπόκεινται σε έλεγχο για χρήση ναρκωτικών ουσιών

Οι υπουργοί, τα στελέχη των υπουργείων τους καθώς και οι ανώτεροι κρατικοί λειτουργοί θα υπόκεινται εφεξής σε ελέγχους στη Γαλλία για την ανίχνευση πιθανής χρήσης ναρκωτικών.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί με εγκύκλιο του διέταξε τους υπουργούς να οργανώνουν «αιφνιδιαστικούς και υποχρεωτικούς ελέγχους χρήσης ναρκωτικών, με τη μορφή τεστ σάλιου». Εκτός από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, το μέτρο αφορά επιτρόπους, γραμματείς και αντιπροσώπους κρατικών διοικήσεων, πρέσβεις, γενικούς προξένους, νομάρχες, διευθυντές ενεργών αστυνομικών υπηρεσιών που εργάζονται στην κεντρική διοίκηση και πρυτάνεις ακαδημιών.

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Τα μέλη της κυβέρνησης έχουν την ευθύνη να καταρτίσουν «τον κατάλογο των κατηγοριών εργασίας που ενδέχεται να υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο» και θα πρέπει να υποβάλουν ένα σχέδιο δράσης στον επικεφαλής της κυβέρνησης «πριν από τις 26 Ιουνίου», ενώ στη συνέχεια θα υποβάλλουν μηνιαία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, διευκρινίζει η εγκύκλιος. «Η χρήση ναρκωτικών από κρατικούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής χρήσης σε ιδιωτικό περιβάλλον, αποτελεί, πέρα ​​από τον κίνδυνο για τους ίδιους και τον αντίκτυπο στην υπηρεσία, μια προσωπική ευπάθεια που μπορεί να αξιοποιηθεί από ομάδες πίεσης, εγκληματικά δίκτυα ή τακτικές παρέμβασης», εξηγεί ο Γάλλος Πρωθυπουργός σε αυτό το έγγραφο.

Το Κράτος δεν μπορεί να ασκεί πολιτική κατά της διακίνησης ναρκωτικών και των συνεπειών της στην κοινωνία χωρίς να επιβάλει αυστηρά πρότυπα στον εαυτό του», επισημαίνει επίσης σχετικό δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι το γραφείο του Πρωθυπουργού έχει ήδη συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις.

Στην πρωθυπουργική εγκύκλιο αναφέρεται τέλος ότι αν ένα τεστ χρήσης ναρκωτικών είναι θετικό, οι υπουργοί θα μπορούν να αξιολογήσουν τις συνέπειες, «συμπεριλαμβανομένων των πειθαρχικών μέτρων», και να παραπέμψουν τους χρήστες «σε εγκαταστάσεις θεραπείας». Διευκρινίζεται επίσης ότι αυτοί οι έλεγχοι «συνοδεύονται από σαφείς εγγυήσεις: το δικαίωμα σε αντιπραγματογνωμοσύνη, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προηγούμενη διαβούλευση με τους εκπροσώπους του προσωπικού».