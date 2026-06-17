Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 23χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Είχε “καβάτζα” διαμέρισμα στη Μεταμόρφωση

Ένας 23χρονος ημεδαπός συνελήφθη στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατηγορούμενος για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Δικογραφία σχηματίσθηκε σε βάρος του, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και φωτοβολίδων.

Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών αναφορικά με τη δραστηριοποίηση ατόμου στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 23χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα», διαμέρισμα στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ενώ για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, χρησιμοποιούσε όχημα το οποίο είχε μισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην «καβάτζα», όσο και στο εσωτερικό του οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 κιλό και 778,61 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, 70,67 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα), μικροποσότητα κοκαΐνης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, βεγγαλικό χειρός και το χρηματικό ποσό των 4.120 ευρώ.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.