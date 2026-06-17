Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης: Πώς στήθηκε η κομπίνα με πάνω από 86.000 συνδρομητές και ζημιά 50 εκατομμυρίων ευρώ

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια από τις πιο καλά οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις διαδικτυακής πειρατείας, η οποία λειτουργούσε στα πρότυπα μιας σύγχρονης, πολυεθνικής επιχείρησης.

Το κύκλωμα είχε καταφέρει να «απλώσει τα δίχτυα του» τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας ένα τεράστιο πελατολόγιο που ξεπερνούσε τους 86.000 συνδρομητές.

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Το modus operandi και η εταιρική δομή

Η οργάνωση υπέκλεπτε το σήμα από νόμιμες συνδρομητικές πλατφόρμες και υπηρεσίες streaming.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογισμικό και τροποποιημένους αποκωδικοποιητές, αναμετέδιδε παράνομα χιλιάδες κανάλια, ταινίες και μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις σε δελεαστικά χαμηλές τιμές.

Για να εξασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία των υπηρεσιών τους και να ξεφεύγουν από τους ελέγχους των αρχών, οι δράστες είχαν στήσει μια πανίσχυρη τεχνολογική υποδομή:

Δίκτυο servers: Διακομιστές σε Ελλάδα και εξωτερικό, με χρήση VPN και συστήματα απόκρυψης τοποθεσίας.

Διακομιστές σε Ελλάδα και εξωτερικό, με χρήση VPN και συστήματα απόκρυψης τοποθεσίας. Ψηφιακό real-time management: Συνεχής εναλλαγή domains και IP διευθύνσεων για την παράκαμψη των blocks.

Συνεχής εναλλαγή domains και IP διευθύνσεων για την παράκαμψη των blocks. CRM (Σύστημα Διαχείρισης): Κεντρικό σύστημα για την καταγραφή νέων πελατών, την ανανέωση συνδρομών και τον έλεγχο των λογαριασμών.

Η δομή της οργάνωσης παρέπεμπε σε κανονική εταιρεία. Τα μέλη είχαν απόλυτα διακριτούς ρόλους, που κυμαίνονταν από την τεχνική υποστήριξη και την αναβάθμιση του περιεχομένου, μέχρι την εξυπηρέτηση πελατών, προσφέροντας ακόμα και οδηγίες εγκατάστασης ή απομακρυσμένη παραμετροποίηση των «σπασμένων» συσκευών στους τελικούς χρήστες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το κύκλωμα επένδυσε περισσότερα από 280.000 ευρώ μόνο για την αγορά και τη συντήρηση αυτού του υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Ξέπλυμα χρήματος και πολυτελής διαβίωση

Τα κέρδη από την παράνομη δραστηριότητα διοχετεύονταν σε ένα δαιδαλώδες δίκτυο τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

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Οι αρχηγοί της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν ψηφιακά πορτοφόλια, ηλεκτρονικές πληρωμές, προπληρωμένες κάρτες, αλλά και απευθείας συναλλαγές σε μετρητά, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη του μαύρου χρήματος.

Τα έσοδα αυτά επέστρεφαν στη νόμιμη οικονομία «ξεπλυμένα», χρηματοδοτώντας μια ζωή γεμάτη πολυτέλεια.

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Τα μέλη του κυκλώματος κάλυπταν προσωπικά έξοδα, έκαναν πανάκριβα ταξίδια και αγόραζαν κινητή και ακίνητη περιουσία.

Πάνω από 86.000 χρήστες

Η αποδόμηση του κυκλώματος από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) αποκαλύπτει το μέγεθος της απάτης.

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Συγκεκριμένα το παράνομο όφελος του κυκλώματος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ενεργό πελατολόγιο άγγιζε τους 80.000 χρήστες.

Η συνολική ζημιά για τους νόμιμους παρόχους ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

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Μετά τις συλλήψεις, οι δικαστικές αρχές κινήθηκαν άμεσα. Κατόπιν εντολής του Εποπτεύοντος Εισαγγελέα της Δ.Α.Ο.Ε., εκδόθηκαν ήδη 7 διατάξεις για τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των ακινήτων των κατηγορουμένων.