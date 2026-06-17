Θεμιστοκλέους: «Θα εγκατασταθούν ρομποτικά χειρουργικά συστήματα στα δημόσια νοσοκομεία»

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ανήγγειλε τη λειτουργία νέων υπερσύγχρονων μηχανημάτων ρομποτικής χειρουργικής σε δημόσια νοσοκομεία.

Επτά υπερσύγχρονα ρομποτικά χειρουργικά συστήματα πρόκειται να εγκατασταθούν σε νοσοκομεία του ΕΣΥ σε όλη τη χώρα, με έμφαση στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Η ένταξή τους στο δημόσιο σύστημα Υγείας αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διαχείριση ιδιαίτερα απαιτητικών χειρουργικών περιστατικών, προσφέροντας νέες δυνατότητες και πιο προηγμένες θεραπευτικές επιλογές στους ασθενείς.

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Ειδικότερα, ο κ. Θεμιστοκλέους μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, όπου είπε: «ρομποτικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται ήδη στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο ‘Μεταξά’. Μέσα στους επόμενους 12 μήνες θα εγκατασταθούν ρομποτικά χειρουργικά συστήματα στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και σε ακόμη τρία δημόσια νοσοκομεία. Συνολικά προβλέπεται να λειτουργήσουν από πέντε έως επτά ρομποτικά συστήματα στο ΕΣΥ, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς και δημόσιους πόρους ή μέσω δωρεών».

«Mια από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών για ιατρικό προσωπικό»

Επίσης, ο κ. Θεμιστοκλέους μιλώντας για τις νέες προσλήψεις μονίμων γιατρών για τα νοσοκομεία ΕΣΥ της χώρας μας, ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή τρέχει μια από τις μεγαλύτερες προκηρύξεις των τελευταίων ετών για ιατρικό προσωπικό. Οι προσλήψεις γιατρών πραγματοποιούνται μέσω επιτροπών, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προκαθορισμένης μοριοδότησης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο χρόνος από την προκήρυξη έως την τοποθέτηση ενός γιατρού μπορεί να περιοριστεί στους δύο μήνες. Συνήθως, οι διαδικασίες ολοκληρώνονται σε διάστημα τεσσάρων έως έξι μηνών».

Μάλιστα, ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «πιθανές μεγαλύτερες καθυστερήσεις μπορεί να οφείλονται σε ενστάσεις, παραιτήσεις μελών επιτροπών ή άλλα διαδικαστικά ζητήματα».