Κυριάκος Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού
Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Συγκεκριμένα, αύριο, Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 11.00 τοπική ώρα, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση με τίτλο «Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία της Ελλάδας: Ένα Ευρωπαϊκό μοντέλο για τον κοινωνικό διάλογο».
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