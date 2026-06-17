Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη: Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία αντιμέτωπες με σαραντάρια και ακραία ζέστη

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται μεγάλο μέρος της γηραιάς ηπείρου, καθώς ένα σφοδρό κύμα πρόωρου καύσωνα αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ημέρες τη δυτική και νότια Ευρώπη.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για θερμοκρασίες που θα αγγίξουν ή και θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, δοκιμάζοντας τις αντοχές των πολιτών και των κρατικών μηχανισμών.

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Σύμφωνα με τη Météo-France, το νέο κύμα καύσωνα επηρεάζει ήδη μεγάλο μέρος της Γαλλίας, με περισσότερη από τη μισή γαλλική επικράτεια να βρίσκεται σε καθεστώς συναγερμού. France braced for another heat wave, with Paris allowing swimming in one of its canals so residents could cope with the heat https://t.co/1GqLjAv6er— RTÉ News (@rtenews) June 17, 2026

Οι προγνώσεις δείχνουν ότι ο υδράργυρος θα σταθεροποιηθεί μεταξύ 30 και 35 βαθμών στις περισσότερες περιφέρειες, με την κορύφωση να αναμένεται στα νοτιοδυτικά, τα κεντροδυτικά και τα κεντροανατολικά, όπου το θερμόμετρο θα δείξει 36-37 βαθμούς.

Μοναδικές εξαιρέσεις που προσφέρουν μια προσωρινή ανάσα δροσιάς αποτελούν η Βρετάνη και οι ακτές της Μάγχης.

Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς «είναι πιθανό το πέρασμα στην πορτοκαλί βαθμίδα επαγρύπνησης από την Πέμπτη το μεσημέρι στις περιοχές που εκτείνονται από τη λεκάνη του Παρισιού ως το κέντρο της χώρας», όπως επισημαίνει η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Ιδιαίτερη ανησυχία υπάρχει για την Κυριακή, ημέρα της καθιερωμένης γιορτής της μουσικής, όταν χιλιάδες πολίτες και καλλιτέχνες θα βρεθούν σε εξωτερικούς χώρους.

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Η μετεωρολόγος Κριστέλ Ρομπέρ προειδοποιεί ότι σε αρκετές περιοχές οι τιμές θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς.

Οι επιστήμονες συνδέουν άμεσα την έξαρση αυτή με την κλιματική κρίση. Πρόκειται για το 52ο κύμα καύσωνα στη Γαλλία από το 1947, με τον κλιματολόγο Ματιέ Σορέλ να υπογραμμίζει πως η χώρα αντιμετωπίζει «κύματα καύσωνα ολοένα και συχνότερα, ολοένα και περισσότερα κι ολοένα και πιο έντονα επίσης, σε μια προφανή ένδειξη της κλιματικής αλλαγής».

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Αφρικανικός αντικυκλώνας απειλεί την Ιταλία – Μέτρα για τους εργαζομένους

Στην Ιταλία, το θερμικό κοκτέιλ αναμένεται ακόμη πιο αποπνικτικό.

Στην Τοσκάνη, την Εμίλια-Ρομάνια και το Λάτσιο οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 39 βαθμούς, ωστόσο η υγρασία θα εκτοξεύσει την αισθητή θερμοκρασία πάνω από τους 42 με 43 βαθμούς Κελσίου.

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Ο Λορέντσο Τζοβανίνι, φυσικός της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο, εξηγεί τον μηχανισμό του φαινομένου.

«Ήδη στα τέλη Μαΐου υπήρξε πολλή ζέστη. Αυτό όμως που έρχεται είναι πιο σημαντικό. Όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, ο αφρικανικός αντικυκλώνας φτάνει στη Μεσόγειο, συνοδευόμενος από υψηλές θερμοκρασίες.

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Οι θερμές αέριες μάζες που προέρχονται από το Μαρόκο και την Αλγερία θα κινηθούν προς βορρά τις επόμενες ημέρες, κυρίως το Σαββατοκύριακο, και θα φτάσουν στην Ισπανία, στη συνέχεια στη νότια Γαλλία και στη βόρεια Ιταλία», αναφέρει.

La prima vera ondata di calore dell’anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani, giovedì 18 giugno, e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza… pic.twitter.com/VFXc43yWTV— Sky tg24 (@SkyTG24) June 17, 2026

Προκειμένου να προστατευθεί ο εργαζόμενος πληθυσμός, πολλές ιταλικές περιφέρειες (Λομβαρδία, Πεδεμόντιο, Λιγουρία, Εμίλια-Ρομάνια, Τοσκάνη, Λάτσιο, Απουλία) θεσπίζουν ειδικές εργασιακές απαγορεύσεις για το καλοκαίρι του 2026.

Όταν η εξειδικευμένη πλατφόρμα Worklimate δείχνει «υψηλό» κίνδυνο, διακόπτονται όλες οι βαριές χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξια, αγροτικός τομέας, λατομεία, διανομείς/logistics) μεταξύ των ωρών 12:30 και 16:00.

Ισπανία: Έως και 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα

Ανάλογο σκηνικό επικρατεί και στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet κάνει λόγο για μια γενικευμένη και εξαιρετικά έντονη άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει αισθητή τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Ρουμπέν ντελ Κάμπο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται, της διάρκειας του επεισοδίου και της γεωγραφικής έκτασης που θα επηρεαστεί, είναι πιθανό να βρισκόμαστε μπροστά στο πρώτο κύμα καύσωνα αυτού του καλοκαιριού».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αναμένονται «θερμοκρασίες από 5 έως 10 βαθμούς υψηλότερες από τις φυσιολογικές για την εποχή, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, ενώ σε ορισμένες περιοχές του βόρειου μισού της χώρας οι τιμές θα ξεπεράσουν ακόμη και τους 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα».

Το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς σχεδόν παντού, με τις ελάχιστες νυχτερινές τιμές να μην πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς, ενώ στα κεντρικά, νότια και βορειοανατολικά τμήματα της χώρας ο υδράργυρος θα σπάσει το φράγμα των 40 βαθμών.