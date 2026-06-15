Ντόναλντ Τραμπ – Μπριζίτ Μακρόν: Η άβολη χειραψία των 13 δευτερολέπτων

Στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπρίζιτ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 τα βλέμματα τράβηξε ο τρόπος που αποφάσισε να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν.

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