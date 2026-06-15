Ντόναλντ Τραμπ – Μπριζίτ Μακρόν: Η άβολη χειραψία των 13 δευτερολέπτων
Το περιστατικό που συγκέντρωσε τα βλέμματα
Στο Εβιάν της Γαλλίας βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπρίζιτ Μακρόν.
Συγκεκριμένα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 τα βλέμματα τράβηξε ο τρόπος που αποφάσισε να χαιρετήσει την Μπριζίτ Μακρόν.
Η χειραψία ανάμεσα στις δυο πλευρές κράτησε 13 δευτερόλεπτα, με τον Τραμπ να της σφίγγει το χέρι, σε μια κίνηση που κάνει πάντα.
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