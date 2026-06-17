Κέιτ Μίντλετον: Εντυπωσιακή επιστροφή στο Royal Ascot μετά τη μάχη με τον καρκίνο – Τι φόρεσε

Η Κέιτ Μίντλετον έδωσε το «παρών» την Τετάρτη (17/06) στο Royal Ascot, συνοδεύοντας τον πρίγκιπα Γουίλιαμ κατά τη δεύτερη ημέρα της διάσημης ιπποδρομιακής διοργάνωσης που φιλοξενείται στο Μπέρκσαϊρ.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας συμμετείχε στην καθιερωμένη βασιλική πομπή με άμαξες, χαιρετώντας το πλήθος που παρακολουθούσε τις εκδηλώσεις. Η εμφάνισή της προσέλκυσε το ενδιαφέρον, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή της στο Royal Ascot για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια απουσίας.

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Η φετινή της παρουσία πραγματοποιείται έναν χρόνο μετά την αιφνίδια ακύρωση της συμμετοχής της στο Royal Ascot το 2025, σε μια περίοδο όπου επανεντασσόταν σταδιακά στις δημόσιες δραστηριότητές της έπειτα από τη θεραπεία που ακολούθησε για τον καρκίνο.

Τρίτη δημόσια εμφάνιση σε διάστημα λίγων ημερών

Η εμφάνισή της στο Royal Ascot είναι η τρίτη δημόσια παρουσία της μέσα σε λίγες ημέρες. Προηγήθηκε η συμμετοχή της στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση Trooping the Colour στο Λονδίνο, ενώ ακολούθησε η παρουσία της στην τελετή του Order of the Garter στο Κάστρο του Ουίνδσορ, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή επιστροφή της στο επίσημο πρόγραμμα των βασιλικών υποχρεώσεων.

Τι φόρεσε η Κέιτ Μίντλετον

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Royalfashionpolice η Κέιτ για τη φετινή της εμφάνιση στο Royal Ascot επέλεξε ένα εντυπωσιακό κίτρινο φόρεμα, συνδυάζοντάς το με αξεσουάρ και κοσμήματα που συνδέονται με την ιστορία της βασιλικής οικογένειας.

Το σύνολό της περιλάμβανε:

Φόρεμα «Brigitte» της Roksanda σε απόχρωση κατιφέ

Clutch «Maud» της Anya Hindmarch με διακοσμητικές πέρλες

Γόβες «Gianvito 105» της Gianvito Rossi

Καπέλο της J.T. Millinery

Διαμαντένια σκουλαρίκια που ανήκαν στη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄

Τριπλό μαργαριταρένιο βραχιόλι που είχε φορέσει η πριγκίπισσα Νταϊάνα

Η επιλογή των κοσμημάτων δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς παρέπεμπε σε δύο από τις πιο εμβληματικές γυναικείες μορφές της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.