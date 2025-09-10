Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Αντίπ – Δύο τραυματίες

Ένοπλος με μαχαίρι εισέβαλε σήμερα σε σχολείο στην πόλη Αντίπ, στη νότια Γαλλία, και τραυμάτισε δύο άτομα, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. «Ο δράστης συνελήφθη, δεν αποτελεί πλέον απειλή», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Όπως μετέδωσε το γαλλικό δίκτυο BFMTV, τα θύματα είναι μια 16χρονη μαθήτρια, που φέρει ελαφρά τραύματα, και μια 52χρονη καθηγήτρια, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή της.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι 18 ετών και πρώην μαθητής του σχολείου, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.