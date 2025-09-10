Θεσσαλονίκη: Σοκ από την επίθεση σε 13χρονο – Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε 18χρονο

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του «ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία» για την επίθεση που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ένας 18χρονος, που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό του ανηλίκου, συνελήφθη και κατηγορείται πλέον για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο 18χρονος μαζί με άλλους επιτέθηκαν στον 13χρονο για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, χτυπώντας τον με ξύλα. Το παιδί μεταφέρθηκε αιμόφυρτο στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη, ενώ χρειάστηκε να του γίνουν ράμματα. Οι εικόνες από τον ξυλοδαρμό προκαλούν σοκ.

Το χρονικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό διαδραματίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, 09.09.2025, στην περιοχή του Ιερού Ναού Αγίων Θεοδώρων.

Ο 13χρονος βρισκόταν με δύο συνομήλικούς του, όταν περικυκλώθηκε από ομάδα έξι με επτά ατόμων, οι οποίοι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τον χτύπησαν με ξύλα.

Ο θόρυβος της επίθεσης κινητοποίησε τους κατοίκους της γειτονιάς, που ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Το παιδί, όπως ανέφερε ο πατέρας του, υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Ο 18χρονος κατηγορούμενος συνελήφθη έπειτα από αναζητήσεις των αρχών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών.