Γαλλία: 136 προσαγωγές στις νέες διαδηλώσεις – Μειωμένη η συμμετοχή στο Παρίσι

Με σχετική ηρεμία, αλλά υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, εξελίσσονται σήμερα, Σάββατο (24/10), οι νέες διαδηλώσεις στη Γαλλία, μία εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια που είχαν σημειωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, έως τις 13:00 τοπική ώρα οι αστυνομικές Αρχές είχαν πραγματοποιήσει 136 προσαγωγές, έναντι 264 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου Σαββάτου.

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Την ίδια ώρα, η συμμετοχή στις κινητοποιήσεις στο Παρίσι εμφανίζεται μειωμένη. Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 35.000 άνθρωποι βρίσκονται στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, έναντι περίπου 60.000 την ίδια ώρα το προηγούμενο Σάββατο.

Οι αριθμοί αποτελούν προσωρινές εκτιμήσεις των Αρχών και ενδέχεται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ισχυρή αστυνομική παρουσία και έλεγχοι στο Παρίσι

Η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας είναι ιδιαίτερα έντονη, με αστυνομικούς να πραγματοποιούν ελέγχους τόσο στους δρόμους όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας της Ιταλίας.

Στην κεντρική κινητοποίηση συμμετέχουν συνδικάτα, μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις, καθώς και το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων».

Η γαλλική κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, επιδιώκοντας να αποτρέψει την επανάληψη των βίαιων επεισοδίων της προηγούμενης εβδομάδας.

Παρά τη γενικά ηπιότερη εικόνα, έχουν καταγραφεί μεμονωμένα επεισόδια, ενώ στη Λυών οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρωμένους διαδηλωτές.

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Νουνιές: «Δεν θα ανεχτούμε διαταράξεις της δημόσιας τάξης»

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έστειλε αυστηρό μήνυμα προς όσους ενδέχεται να εμπλακούν σε βίαιες ενέργειες.

«Δεν θα ανεχτούμε διαταράξεις της δημόσιας τάξης», δήλωσε ο Λοράν Νουνιές.

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Παράλληλα, υποστήριξε ότι υπάρχουν ακροαριστερές οργανώσεις και κινήματα που ενδέχεται να επιχειρήσουν να προκαλέσουν επεισόδια.

Ερωτηθείς σχετικά, επικαλέστηκε πληροφορίες των υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς και διαδικτυακά καλέσματα για συνέχιση της εξέγερσης στους δρόμους.

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Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν θέσεις της γαλλικής κυβέρνησης και όχι διαπιστωμένη εμπλοκή συγκεκριμένων οργανώσεων σε πράξεις βίας.

Μελανσόν: «Η κυβέρνηση δημιουργεί τις συνθήκες για αταξία»

Στον αντίποδα, ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν-Λυκ Μελανσόν, εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για την απόφαση αλλαγής της διαδρομής της κεντρικής διαδήλωσης στο Παρίσι.

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Ο Μελανσόν κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά τη χθεσινή ρατσιστική δολοφονική επίθεση στην πόλη Τραπ, προκειμένου να ακυρώσει την αρχικά συμφωνημένη διαδρομή.

Χαρακτήρισε την απόφαση «ύποπτη και επικίνδυνη», υποστηρίζοντας ότι «για άλλη μια φορά, δημιουργούν τις συνθήκες για αταξία».

Παράλληλα, επαίνεσε τη στάση των διαδηλωτών, κάνοντας λόγο για συλλογική πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση.

«Αυτή είναι μια πραγματικά όμορφη στιγμή στην ιστορία των λαϊκών κινημάτων στη χώρα μας», ανέφερε.

«Γενική απεργία επίκειται» – Προαναγγέλλει νέες κινητοποιήσεις

Ο ηγέτης της Ανυπότακτης Γαλλίας ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις δεν πρόκειται να σταματήσουν.

Όπως υποστήριξε, οι διαδηλώσεις θα επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα, ενώ προανήγγειλε ότι «μια γενική απεργία επίκειται».

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων, με επίκεντρο το κόστος διαβίωσης, την κυβερνητική πολιτική και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών.

Η εξέλιξη των κινητοποιήσεων αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο ζήτημα για τη γαλλική κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες.