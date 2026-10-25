Καρκίνος του μαστού: Μία στις 8 γυναίκες θα διαγνωστεί στη ζωή της – Το μήνυμα του ΙΣΑ για την πρόληψη

Τη σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της ουσιαστικής στήριξης των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού αναδεικνύει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, στις 25 Οκτωβρίου.

Ο ΙΣΑ υπενθυμίζει ότι ο καρκίνος του μαστού παραμένει η συχνότερη μορφή κακοήθειας στον γυναικείο πληθυσμό παγκοσμίως, με περίπου 2,3 εκατομμύρια νέες διαγνώσεις κάθε χρόνο.

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Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία που επικαλείται ο Σύλλογος, περίπου μία στις οκτώ γυναίκες θα διαγνωστεί με τη νόσο κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής της.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πρόοδος στην ιατρική επιστήμη έχει βελτιώσει σημαντικά τις θεραπευτικές δυνατότητες και την πρόγνωση για πολλές ασθενείς, με την έγκαιρη διάγνωση να παραμένει καθοριστικός παράγοντας.

Καρκίνος του μαστού: Γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική

Όπως τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, η έγκαιρη ανίχνευση της νόσου μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της.

Όταν ο καρκίνος του μαστού εντοπίζεται σε πρώιμο στάδιο, οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές είναι περισσότερες και οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης αυξάνονται σημαντικά.

Η πρόοδος στις διαγνωστικές εξετάσεις και στις σύγχρονες θεραπείες έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τις ασθενείς. Ωστόσο, η συστηματική ενημέρωση και ο προσυμπτωματικός έλεγχος εξακολουθούν να αποτελούν βασικούς πυλώνες της αντιμετώπισης της νόσου.

Τη σημασία των σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων έχει αναδείξει και το DEBATER, σε αναλυτικό άρθρο για τον ρόλο της ιατρικής απεικόνισης στην ογκολογία και την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου.

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Πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά»: Η έκκληση για δωρεάν μαστογραφία

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο ΙΣΑ στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού «Φώφη Γεννηματά».

Ο Σύλλογος καλεί τις γυναίκες που είναι δικαιούχοι του προγράμματος να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων και να μην αγνοούν τα παραπεμπτικά που λαμβάνουν.

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Μέσω του προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν ψηφιακής μαστογραφίας, ενώ προβλέπονται και συμπληρωματικές εξετάσεις όπου απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη εθνική προσπάθεια ενίσχυσης της πρόληψης, με στόχο τον εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων.

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Υπενθυμίζεται ότι, όπως είχε επισημάνει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, μέσω του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» περισσότεροι από 180.000 πολίτες είχαν εντοπίσει έγκαιρα σοβαρά προβλήματα υγείας.

Γιώργος Πατούλης: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αμελεί τον προληπτικό της έλεγχο»

Σε μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, αναφέρεται στις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ή έχουν αντιμετωπίσει τη νόσο, αλλά και σε εκείνες που έχασαν τη ζωή τους.

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«Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στις γυναίκες που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού, σε εκείνες που την έδωσαν και προχώρησαν ξανά στη ζωή τους, αλλά και σε όσες δεν βρίσκονται πια κοντά μας», αναφέρει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη στήριξης των ασθενών και των οικογενειών τους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή γιατρών, νοσηλευτών και όλων των επαγγελματιών υγείας.

Ο κ. Πατούλης τονίζει ότι η επιστήμη διαθέτει πλέον περισσότερα μέσα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, επισημαίνοντας όμως ότι η πρόληψη παραμένει καθοριστική.

«Καμία γυναίκα δεν πρέπει να αμελεί τον προληπτικό της έλεγχο», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Η στήριξη των γυναικών δεν σταματά μετά τη θεραπεία

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ επισημαίνει ότι η φροντίδα των γυναικών που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο του μαστού δεν πρέπει να περιορίζεται στη διάγνωση και τη θεραπεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στην ψυχική υγεία, στην ποιότητα ζωής και στην ομαλή επανένταξη των ασθενών στην οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική καθημερινότητα.

Παράλληλα, αναφέρεται στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) και των δήμων-μελών του.

Όπως σημειώνει, ήδη από το 2014, μέσω των ΚΕΠ Υγείας, αναδείχθηκε η σημασία του προσυμπτωματικού ελέγχου, σε μια προσπάθεια που προηγήθηκε της ανάπτυξης του σημερινού προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ».

«Ο αγώνας, όμως, δεν σταματά στη διάγνωση και στη θεραπεία. Οφείλουμε να είμαστε δίπλα στις γυναίκες και την επόμενη ημέρα», καταλήγει ο Γιώργος Πατούλης.