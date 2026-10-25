Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ για τη Μονή Σινά: «Δεν κάνουν αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα»

Σφοδρή επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του απέναντι στη συμφωνία που αφορά την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τη Χαριλάου Τρικούπη ότι αμφισβητεί μια εξέλιξη την οποία στηρίζουν κορυφαίοι θεσμοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας και της ΟΝΝΕΔ Βριλησσίων, ο κ. Μαρινάκης απάντησε στο αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να δοθεί στη δημοσιότητα το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ της Μονής και του αιγυπτιακού κράτους.

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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία θα δημοσιοποιηθεί όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, ενώ χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορικής σημασίας.

Μαρινάκης: «Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία»

Απαντώντας στην κριτική του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η δημοσιοποίηση του κειμένου είναι αυτονόητη, αλλά θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Είναι προφανές ότι θα δημοσιοποιηθεί η συμφωνία όταν ολοκληρωθεί. Δεν θα είναι κρυφή η συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει να δοθεί στη δημοσιότητα το περιεχόμενο της συμφωνίας, προκειμένου να μπορεί να αξιολογηθεί το νομικό πλαίσιο που διαμορφώνεται για τη λειτουργία και το καθεστώς της ιστορικής Μονής.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια συμφωνία που αντιμετωπίζει μια εκκρεμότητα άνω των 1.000 ετών, με την ελληνική διπλωματία να έχει συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσής της.

«Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα» – Η επίθεση στο ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε τη στήριξη που έχουν εκφράσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τα Πατριαρχεία Αλεξανδρείας και Ιεροσολύμων, καθώς και οι Εκκλησίες της Ελλάδος και της Κύπρου.

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Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, σημείωσε:

«Αφήστε την κυβέρνηση, αφήστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αφήστε τον υπουργό Εξωτερικών. Ας πούμε ότι για την αντιπολίτευση εμείς είμαστε προκατειλημμένοι. Σας είπα τι προηγήθηκε και ποιοι αναγνωρίζουν αυτήν την ιστορική συμφωνία».

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Στη συνέχεια, κλιμάκωσε την κριτική του προς τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, δεν κάνουν πλέον αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα, κάνουν αντιπολίτευση ακόμα και σε κάτι που το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζουν και στηρίζουν», δήλωσε.

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«Αυτά δεν τα έχουμε ζήσει ποτέ ξανά στο παρελθόν», πρόσθεσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε επίσης ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ εκφράζει την πολιτική βούληση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

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Μονή Σινά: Η στήριξη των Πατριαρχείων και η εκκρεμότητα της υπογραφής

Η πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται ενώ η διαδικασία για την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Όπως έχει μεταδώσει το DEBATER, ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Συμεών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υπογράψει τη συμφωνία με την Αίγυπτο, μετά τη στήριξη που εξέφρασαν τα τρία Πατριαρχεία και οι Εκκλησίες Ελλάδος και Κύπρου.

Η ημερομηνία της υπογραφής αναμένεται να καθοριστεί σε συνεννόηση με τη Σιναϊτική Αδελφότητα και την αιγυπτιακή κυβέρνηση, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του Αρχιεπισκόπου Συμεών.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούν το νομικό καθεστώς της Μονής, μετά και τη δικαστική απόφαση που είχε εκδοθεί στην Αίγυπτο τον Μάιο του 2025.

Η παρέμβαση Μητσοτάκη για τη συμφωνία

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει χαρακτηρίσει τη συμφωνία «ιστορική τομή» για τη διασφάλιση της συνέχειας και του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής.

Σε πρόσφατη επικοινωνία του με τον Αρχιεπίσκοπο Συμεών, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στις αποφάσεις της Μονής.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συμφωνία αποτελεί σημαντικό αποτέλεσμα της συνεργασίας Ελλάδας και Αιγύπτου, ενώ το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην ανάγκη δημοσιοποίησης του κειμένου, ώστε να εξεταστούν αναλυτικά οι όροι του.

Μετά τις νέες δηλώσεις Μαρινάκη, το ζήτημα παραμένει στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, με βασικό εκκρεμές βήμα την επίσημη υπογραφή και δημοσιοποίηση της συμφωνίας.