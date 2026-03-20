Φρουροί της Επανάστασης: Ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν τοποθεσίες στο Ισραήλ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν αναφέρει ότι έχει πλήξει στόχους στο Ισραήλ, το Κουβέιτ και τη Σαουδική Αραβία σε επιθέσεις.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Φρουρά ανέφερε ότι έπληξε το Τελ Αβίβ, την Άκρε και τον κόλπο της Χάιφα, καθώς και την αεροπορική βάση Άλι αλ-Σαλέμ του Κουβέιτ και την αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν της Σαουδικής Αραβίας νοτιοανατολικά του Ριάντ.