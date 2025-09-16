Φρικτή καταγγελία στην Κύπρο: Βίαζαν συγκρατούμενο τους μέσα στη φυλακή και το κατέγραφαν σε βίντεο

Ένα εξοργιστικό βίντεο από τις φυλακές της Κύπρου ήρθε στη δημοσιότητα, στο οποίο φαίνεται ένας κρατούμενος να πέφτει θύμα βιασμού από τους συγκρατούμενους του.

Σύμφωνα με όσα έχει μεταδώσει το Cyprus Times, ο κρατούμενος στα πλάνα φαίνεται να είναι στα γόνατα πάνω σε κουβέρτα στο πάτωμα κελιού στις φυλακές τις Κύπρου και να τον αναγκάζει ένας συγκρατούμενος του σε στοματικό σεξ. Σημειώνεται ότι το θύμα έχει καταγγείλει ήδη στις αρχές τον βιασμό του από το συγκεκριμένο άτομο.

Στον χώρο βρίσκονται και άλλοι συγκρατούμενοι οι οποίοι τους παρακολουθούν, ενώ κάποιος από αυτούς είναι και αυτός που τους βιντεοσκοπεί.

Οι φύλακες δεν έκαναν τίποτα

Δύο στελέχη των φυλακών ενημερώθηκαν για τους βιασμούς, αλλά σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Cyprus Times, δεν έκαναν τίποτα.

Μάλιστα οι φερόμενοι ως δράστες αποκαλύφθηκε ότι απειλούσαν το θύμα ότι θα στείλουν το βίντεο στους συγγενείς του. Όμως κυκλοφόρησαν τα πλάνα στα κινητά των κατάδικων, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προχωρήσει σε καταγγελία συγγενικό πρόσωπο του κρατουμένου. Επίσης το φερόμενο ως θύμα επιβεβαίωσε τα όσα έζησε, κατηγορώντας συγκεκριμένους συγκρατούμενους του.

Συχνά πέφτει θύμα ξυλοδαρμού ο συγκεκριμένος κατάδικος στη συγκεκριμένη φυλακή. Μάλιστα το μέσο αναφέρει ότι οι συνθήκες της φυλακής είναι τριτοκοσμικές, με τους κρατούμενους να κάνουν χρήση κινητών και ναρκωτικών εντός της φυλακής, με τα στελέχη του ιδρύματος να μην κάνουν κάτι για αυτό.