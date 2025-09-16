Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 26χρονος συνελήφθη για βιασμό της συντρόφου του – Τι κατήγγειλε η 20χρονη

Σύμφωνα με την ίδια, ο 26χρονος προηγουμένως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης

DEBATER NEWSROOM

Για βιασμό συνελήφθη 26χρονος στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία της 20χρονης συντρόφου του.

Όπως κατήγγειλε η 20χρονη, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής κι ενώ βρισκόταν με τον 26χρονο σε ξενοδοχείο, κατά την τέλεση γενετήσιων πράξεων, εκείνος έγινε βίαιος παρά τη θέλησή της, προκαλώντας της μώλωπες. Τον κατήγγειλε δε, ότι προηγουμένως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης.

Κατόπιν αναζητήσεων, αστυνομικοί της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, τον εντόπισαν στην περιοχή του Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης, όπου τον συνέλαβαν.

Ο 26χρονος, με καταγωγή από την Αλβανία, οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, με τη δικογραφία να αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.

