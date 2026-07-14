Φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής – Καίει κοντά σε σπίτια

Για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα 14 Ιουλίου 2026 περίπου στις 11:15.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.

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Επίσης, κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες του δήμου Πολυγύρου, για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον κατοικιών.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.