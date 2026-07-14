Φωτιά στα Ψακούδια Χαλκιδικής – Καίει κοντά σε σπίτια
Στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
Για πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ψακούδια Χαλκιδικής, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα 14 Ιουλίου 2026 περίπου στις 11:15.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
Επίσης, κινητοποιήθηκαν και υδροφόρες του δήμου Πολυγύρου, για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε πλησίον κατοικιών.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής, έχει μεταβεί στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
πηγή στην Google
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