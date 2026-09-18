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Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και drones

Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και drones
EUROPEAN COMMISSSION HANDOUT
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε χθες Πέμπτη πως η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η επικεφαλής της Κομισιόν ενημέρωσε μέσω Χ σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στη νέα εκταμίευση από την ΕΕ. Χαρακτήρισε όμως «πολύ παραγωγική» τη συζήτηση με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «βήματα ζωτικής σημασίας για την ανθεκτικότητα της άμυνάς μας», συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων χρηματοδότησης.

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