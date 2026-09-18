Τροχαίο στη Γλυφάδα: Ερωτήματα για τις συνθήκες τις τραγωδίας – Το live στο TikTok και η πιθανή κόντρα με άλλο όχημα

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια του τραγικού τροχαίου τα ξημερώματα της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου στην λεωφόρο Ποσειδώνος, που στοίχισε τη ζωή σε τρία νεαρά άτομα, με πληροφορίες να αναφέρουν πως η παρέα των 5 ατόμων έκανε live στο TikTok τη στιγμή της πρόσκρουσης στη μάντρα, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έκαναν κόντρα με άλλο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός να αναπτύξει ταχύτητα και να χάσει τον έλεγχο.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο έγινε τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Ποσειδώνος με Καλυψούς, στο ύψος της Γλυφάδας, όταν το αυτοκίνητο των νεαρών, που φέρεται να είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, έπεσε στη του μάντρα ξενοδοχείου, διαλύοντάς την. Εν τέλει το όχημα ακινητοποιήθηκε στη μέση της λεωφόρου όπου καταστράφηκε ολοσχερώς.

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Ένοικος του ξενοδοχείου περιέγραψε μάλιστα πως η μηχανή του αυτοκίνητου αποκολλήθηκε και άρπαξε φωτιά.

Στο τροχαίο σκοτώθηκαν 3 άτομα ηλικίας 20, 23 και 26 χρόνων ενώ τραυματίστηκαν ακόμα δύο 18χρονοι, ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Αυτό που εξετάζουν οι αρχές είναι αν τα θύματα κατέγραψαν σε live στο TikTok τον θάνατό τους, καθώς φέρεται να τραβούσαν βίντεο την κόντρα τους με άλλο αυτοκίνητο, τη στιγμή που έγινε η τραγωδία.

Διασωληνωμένος ο ένας 18χρονος

Οι τραυματίες παραμένουν στο νοσοκομείο, με τον έναν από αυτούς να νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Μετά το τροχαίο, πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο για να απεγκλωβίσουν τους 2 νεαρούς. Ασθενοφόρα τους μετέφεραν όλους στο Ασκληπίειο της Βούλας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος των 2.

Ο 3ος νεαρός οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο και μετά από πολλαπλές ανακοπές, υπέκυψε στα τραύματά του.

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Οι δύο 18χρονοι τραυματίες αφού έλαβαν τις πρώτες βοήθειες, διακομίσθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου και νοσηλεύονται: ο ένας διασωληνωμένος.

Ένοικος του ξενοδοχείου περιέγραψε καρέ – καρέ τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης αλλά και το απόκοσμο σκηνικό που «στήθηκε» στην Ποσειδώνος, με το διαλυμένο όχημα, τα συντρίμμια σε όλον τον δρόμο και τις σειρήνες των ασθενοφόρων.

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«Γύρω στις 02:00 η ώρα τη νύχτα ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένα τεράστιο μπαμ. Βγήκα στο μπαλκόνι να δω τι έχει γίνει. Είχε μόνο καπνό, σκόνη και σε ένα σημείο ήταν η μηχανή του οχήματος αποκολλημένη από το αυτοκίνητο και καιγόταν μόνη της. Φαινόταν δύο άτομα ότι ήταν εκτός αυτοκινήτου. Το όχημα είχε μετατραπεί σε άμορφη μάζα, στο μπροστινό του σημείο. Τα ασθενοφόρα που ήρθαν δεν αργήσανε πιστεύω καθόλου», ανέφερε αρχικά.

«Δεν μπορούσα να δω αν είχε γίνει κάτι με τους τραυματίες. Απλά φαινόταν ότι η άμορφη μάζα των σιδερικών. Έδειχνε ότι ήταν σφοδρό το τροχαίο και μάλλον είχε και θύματα. Το μπαμ που ακούστηκε ήταν εκκωφαντικό. Δηλαδή δεν ήταν ότι χτύπησε ένα αυτοκίνητο με κάποιο άλλο. Ακούστηκε ένα φρενάρισμα και μετά ακούστηκε ένα μπαμ. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα», κατέληξε.