Ο Τραμπ απειλεί να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την ΕΕ αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος της

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές ανταλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελλών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα-συνδεδεμένο μέλος της.

«Το βρίσκω γελοίο», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

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Το καθεστώς του «συνδεδεμένου μέλους» δεν προβλέπεται από τις ευρωπαϊκές συνθήκες ως έχουν σήμερα.

«Αν το κάνουν, κι αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνειακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη», διεμήνυσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα. Αν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς», επέμεινε.

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «φρικτό» εμπορικό εταίρο τον Καναδά.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι –εν μέσω εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ– δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα πως η Οτάβα έχει σκοπό να οικοδομήσει «μοναδική συμμαχία» με την ΕΕ.