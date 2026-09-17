Εκλογές στη Σουηδία: Νικητές οι σοσιαλδημοκράτες με 3 έδρες διαφορά – Παραιτείται ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον

Τις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία, οι οποίες διεξήχθησαν την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, κέρδισε το αριστερό μπλοκ με επικεφαλής την ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγκνταλένα Άντερσον, μετά την καταμέτρηση των ψήφων, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο συνασπισμός των κεντροαριστερών κομμάτων της αντιπολίτευσης κέρδισε 176 έδρες, επικρατώντας οριακά του δεξιού μπλοκ που απέσπασε 173 έδρες, έχοντας επικεφαλής τον απερχόμενο συντηρητικό πρωθυπουργό Ουλφ Κρίστερσον.

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Ο Ουλφ Κρίστερσον, του δεξιού Κόμματος των Μετριοπαθών δεν έχει σχολιάσει επίσημα το τελικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών στη Σουηδία. Ωστόσο, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο SVT, επικαλούμενο πηγές, μετέδωσε πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σύντομα την παραίτησή του.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ανοίγει τον δρόμο για κυβερνητική αλλαγή, με την Μαγκνταλένα Άντερσον να αναμένεται να επιστρέψει στην πρωθυπουργία έπειτα από τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση.

Έχει πλέον ολοκληρωθεί η καταμέτρηση όλων των ψήφων για το κοινοβούλιο των 349 εδρών, αν και το αποτέλεσμα τελεί υπό την τυπική επικύρωση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες.