Μετρό: Κλειστοί από το απόγευμα οι σταθμοί “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”

Στις 15:30 θα κλείσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα“, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

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Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 15:30 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.