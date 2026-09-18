Μετρό: Κλειστοί από το απόγευμα οι σταθμοί “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα”
Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση
Στις 15:30 θα κλείσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί του Μετρό “Κορυδαλλός” και “Μανιάτικα“, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:
Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα θα κλείσουν στις 15:30 το απόγευμα και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση.
πηγή στην Google
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