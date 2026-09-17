Τουρκία: Κάλπες στις 16 Απριλίου 2028 «βλέπει» σύμβουλος του Ερντογάν – «Θα είναι η τελευταία του υποψηφιότητα»

Τη 16η Απριλίου 2028 ως πιθανή ημερομηνία διεξαγωγής των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στην Τουρκία υπέδειξε ο στενός σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Νομικών Πολιτικών της τουρκικής Προεδρίας, Μεχμέτ Ουτσούμ.

Μιλώντας στην Τουρκική Ομοσπονδία Τύπου, ο Ουτσούμ εκτίμησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος θα είναι υποψήφιος για μία τελευταία φορά, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη ημερομηνία ως οριστική κυβερνητική απόφαση.

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«Προβλέπω ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 16 Απριλίου 2028. Η ημερομηνία αυτή είναι η επέτειος του δημοψηφίσματος για τη μετάβασή μας στο προεδρικό σύστημα και έχει συμβολική σημασία. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα είναι υποψήφιος για τελευταία φορά», δήλωσε.

#SONDAKİKA SEÇİM TARİHİ 16 NİSAN 2028….Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu’nda konuştu. Uçum seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin refandum tarihidir. Sembolik anlamı… pic.twitter.com/9DlKBah2qO— Sinan Burhan (@snnburhan) September 17, 2026

Γιατί επιλέγεται η 16η Απριλίου

Η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την επέτειο του συνταγματικού δημοψηφίσματος της 16ης Απριλίου 2017, μέσα από το οποίο εγκρίθηκε η μετάβαση της Τουρκίας από το κοινοβουλευτικό στο προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον Ουτσούμ, η προσφυγή στις κάλπες στις 16 Απριλίου 2028 δεν θα συνιστούσε πολιτικά μία κανονική πρόωρη εκλογική αναμέτρηση, καθώς θα προηγούνταν κατά περίπου τρεις εβδομάδες της προβλεπόμενης ολοκλήρωσης της εκλογικής περιόδου.

Η ημερομηνία, πάντως, αποτελεί προς το παρόν πρόταση και εκτίμηση του προεδρικού συμβούλου και όχι επισήμως καθορισμένη ημερομηνία εκλογών.

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Πώς ανοίγει ο δρόμος για νέα υποψηφιότητα Ερντογάν

Το κρίσιμο ζήτημα αφορά τη δυνατότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος, καθώς η τουρκική αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι ο σημερινός πρόεδρος έχει φτάσει στο προβλεπόμενο όριο των δύο θητειών υπό το ισχύον προεδρικό σύστημα.

Το τουρκικό Σύνταγμα προβλέπει, ωστόσο, μία εξαίρεση: εάν η Εθνοσυνέλευση αποφασίσει την ανανέωση των εκλογών κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου, εκείνος μπορεί να διεκδικήσει ακόμη μία φορά το αξίωμα.

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Για τη σχετική απόφαση απαιτείται πλειοψηφία των τριών πέμπτων του τουρκικού Κοινοβουλίου, δηλαδή τουλάχιστον 360 από τους 600 βουλευτές. Η κυβερνητική συμμαχία δεν διαθέτει μόνη της αυτόν τον αριθμό και θα χρειαζόταν στήριξη από άλλες κοινοβουλευτικές δυνάμεις.

Ο Ουτσούμ έχει υποστηρίξει ότι η μεταφορά των εκλογών λίγες εβδομάδες νωρίτερα μπορεί να αποφασιστεί από τη Βουλή στις αρχές του 2028, ενεργοποιώντας τη συνταγματική πρόβλεψη που επιτρέπει ακόμη μία υποψηφιότητα στον Ερντογάν.

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Περισσότερα νέα για την πολιτική πορεία του Τούρκου προέδρου συγκεντρώνονται στο tag Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Τελευταία φορά» στο σημερινό προεδρικό σύστημα

Η αναφορά του Μεχμέτ Ουτσούμ σε «τελευταία υποψηφιότητα» αφορά το σημερινό συνταγματικό και προεδρικό σύστημα της Τουρκίας.

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Εφόσον η Εθνοσυνέλευση αποφασίσει την ανανέωση των εκλογών και ο Ερντογάν κερδίσει εκ νέου την προεδρία, θα μπορεί να παραμείνει στην εξουσία για ακόμη μία πλήρη θητεία.

Ο Τούρκος πρόεδρος κυβερνά τη χώρα για περισσότερες από δύο δεκαετίες, αρχικά ως πρωθυπουργός και από το 2014 ως πρόεδρος. Η ενδεχόμενη νέα υποψηφιότητά του αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Τουρκία έως τις εκλογές του 2028.