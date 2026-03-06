Financial Times: Ρωσική βοήθεια προς το Ιράν – «Ανταποδίδει για τη στήριξη στον πόλεμο με την Ουκρανία»

Πολύτιμες πληροφορίες για αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή φέρεται να παρέχει σύμφωνα με τους Financial Times η Ρωσία στο Ιράν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που είδε το φως την Παρασκευή 6/3 η Ρωσία φέρεται να παρέχει πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν δεδομένα στόχευσης και τοποθεσίες αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών, τα οποία το Ιράν χρησιμοποιεί καθώς εξαπολύει επιθέσεις με πυραύλους και drones στην περιοχή.

Μάλιστα, φαίνεται να δίνει και δορυφορικά δεδομένα και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στην περιοχή, προκειμένου να βοηθήσει την Τεχεράνη να στοχεύσει τις δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους Financial Times, «η συνεργασία θεωρείται “συναλλακτική”: το Ιράν έχει στηρίξει τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία (παρέχοντας drones Shahed και βαλλιστικούς πυραύλους) και η Ρωσία ανταποδίδει κάπως έτσι».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Washington Post: Η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για επιθέσεις στις ΗΠΑ

Πληροφορίες για τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή παρέχει η Ρωσία στο Ιράν. Πρόκειται για την πρώτη ένδειξη ότι έστω και έμμεσα συμμετέχει στον πόλεμο ένας σημαντικός αντίπαλος των ΗΠΑ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τρεις αξιωματούχοι που έχουν γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με την Washington Post, η βοήθεια, η οποία προηγουμένως δεν είχε αναφερθεί, σηματοδοτεί ότι η ταχέως αναπτυσσόμενη σύγκρουση βάζει στο κάδρο τη Μόσχα.

Όπως είπαν οι τρεις αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, η Ρωσία, από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο (28/02), έχει δώσει στο Ιράν τις τοποθεσίες των αμερικανικών στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και των πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών. «Φαίνεται ότι είναι μια αρκετά ολοκληρωμένη προσπάθεια», είπε μία από τις τρεις πηγές.

Πεσκόφ: “Βρισκόμαστε σε διάλογο με την ηγεσία του Ιράν”

Αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ είπε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε διάλογο με εκπροσώπους της ιρανικής ηγεσίας, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες πληροφορίες όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αν η Μόσχα βοηθάει την Τεχεράνη.

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ζήτηση για ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, μια ημέρα μετά την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν στην Ινδία 30ήμερη εξαίρεση για την αγορά ρωσικού πετρελαίου που βρίσκεται αυτήν τη στιγμή ακινητοποιημένο στη θάλασσα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να διαταράσσει την ενεργειακή αγορά.

Ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία έχει υπάρξει και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου, τόσο μέσω αγωγών όσο και σε υγροποιημένη μορφή. «Βλέπουμε σημαντική αύξηση της ζήτησης για ρωσική ενέργεια λόγω του πολέμου στο Ιράν. Η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής πετρελαίου και φυσικού αερίου – μέσω τόσο αγωγού όσο και LNG. Παραμένει επίσης ικανή να εγγυηθεί τη συνέχιση όλων των συμβατικών προμηθειών», είπε ο Πεσκόφ.