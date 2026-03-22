Τραμπ: Νέες απειλές κατά του Ιράν – “Θα καταστραφούν εντελώς”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απάντησε στις πρόσφατες απειλές του Ιράν με ένα αυστηρό μήνυμα προς την ηγεσία του Ιράν καθώς εντείνεται ο πόλεμος δηλώσεων με φόντα τα Στενά του Ορμούζ.

Ο ίδιος, μιλώντας στο ισραηλινό Channel 13, ανέφερε ότι το Ιράν θα οδηγηθεί σε «πλήρη καταστροφή», υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή θα έχει θετική κατάληξη.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στις χώρες του ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι δεν κάνουν, χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ντροπή».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι το Ιράν ήταν πολύ κακό για 47 χρόνια και υποστήριξε ότι πλέον δέχεται την τιμωρία που του αναλογεί.

Μάλιστα, τόνισε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το τελεσίγραφο που έχει τεθεί για τους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι «πολύ καλό».

Αργατσί: Δεν είναι κλειστά τα Στενά του Ορμούζ, διστάζουν να περάσουν τα πλοία γιατί δεν τα ασφαλίζουν

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, γράφει σε ανάρτησή του ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά και ότι το πρόβλημα είναι πως τα πλοία διστάζουν να περάσουν γιατί δεν θα τα ασφάλιζαν οι εταιρείες.



Γράφει στην ανάρτησή του:



«- Τα Στενά του Ορμούζ δεν είναι κλειστά. Τα πλοία διστάζουν επειδή οι ασφαλιστικές εταιρείες φοβούνται τον πόλεμο που εσείς ξεκινήσατε — όχι το Ιράν.



– Καμία ασφαλιστική εταιρεία — και κανένας Ιρανός — δεν θα επηρεαστεί από περισσότερες απειλές. Δοκιμάστε να δείξετε σεβασμό



– Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την ελευθερία του εμπορίου. Σεβαστείτε και τις δύο — αλλιώς μην περιμένετε ούτε τη μία ούτε την άλλη». – Strait of Hormuz is not closed. Ships hesitate because insurers fear the war of choice you initiated—not Iran



– No insurer—and no Iranian—will be swayed by more threats. Try respect



– Freedom of Navigation cannot exist without Freedom of Trade. Respect both—or expect neither March 22, 2026

Λευκός Οίκος: Η επιχείρηση για τα Στενά του Ορμούζ θα διαρκέσει εβδομάδες

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν ενημερώσει τους Ισραηλινούς ομολόγους τους ότι μια πιθανή αμερικανική επιχείρηση για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.



Εάν το Ιράν δεν υποκύψει στην προθεσμία των 48 ωρών που έθεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για το άνοιγμα των Στενών, ο πόλεμος θα παραταθεί ώστε να δοθεί χρόνος για την αμερικανική επιχείρηση, ανέφερε το Κανάλι 12.



Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στους Ισραηλινούς ότι απαιτείται αλλαγή στρατηγικής και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να κρατήσει όμηρο τα Στενά, μέσω των οποίων ρέει το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. «Θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό για να τους κάνουμε να καταρρεύσουν από μέσα», λένε Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το δίκτυο.