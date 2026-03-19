Έξι χώρες θα συμβάλλουν στην ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ – “Καλούμε όλα τα κράτη να σέβονται το διεθνές δίκαιο”

Πέντε χώρες της Ευρώπης εξέφρασαν την Πέμπτη, σε κοινή ανακοίνωση με την Ιαπωνία, ότι θα πάρουν μέτρα για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών. Μάλιστα, υπογράμμισαν πως είναι έτοιμες να συμβάλλουν στη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία και Ιαπωνία καταδίκασαν τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν και κάλεσαν την Τεχεράνη να σταματήσει τις ενέργειές της.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» τονίζουν. «Η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ωφελούν όλες τις χώρες. Καλούμε όλα τα κράτη να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να τηρούν τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ευημερίας και ασφάλειας» καταλήγουν.

Εκφράζουν επίσης την «ετοιμότητά» τους να συμβάλουν στις «κατάλληλες προσπάθειες» για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων ενεργειακών προμηθειών.

«Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των χωρών που προχωρούν σε προπαρασκευαστικό σχεδιασμό», προσθέτουν οι χώρες.

Αναλυτικά η κοινή δήλωση των 6 χωρών:

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο τις πρόσφατες επιθέσεις του Ιράν εναντίον άοπλων εμπορικών πλοίων στον Κόλπο, τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και το de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από τις ιρανικές δυνάμεις.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης. Καλούμε το Ιράν να σταματήσει αμέσως τις απειλές, την τοποθέτηση ναρκών, τις επιθέσεις με drones και πυραύλους και άλλες προσπάθειες να εμποδίσει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Στενό, και να συμμορφωθεί με την απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Οι επιπτώσεις των ενεργειών του Ιράν θα γίνουν αισθητές από τους λαούς σε όλα τα μέρη του κόσμου, ιδίως από τους πιο ευάλωτους.

Σύμφωνα με την απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζουμε ότι η παρέμβαση αυτή στη διεθνή ναυτιλία και η διαταραχή των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού ενέργειας συνιστούν απειλή για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε την άμεση και ολοκληρωτική αναστολή των επιθέσεων κατά των υποδομών πολιτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλουμε στις κατάλληλες προσπάθειες για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης μέσω του Στενού. Χαιρετίζουμε τη δέσμευση των χωρών που συμμετέχουν στον προπαρασκευαστικό σχεδιασμό.

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να εγκρίνει τη συντονισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου. Θα λάβουμε και άλλα μέτρα για τη σταθεροποίηση των ενεργειακών αγορών, μεταξύ των οποίων η συνεργασία με ορισμένες χώρες παραγωγούς με στόχο την αύξηση της παραγωγής.

Θα εργαστούμε επίσης για την παροχή στήριξης στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Εθνών και των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Η θαλάσσια ασφάλεια και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας ωφελούν όλες τις χώρες. Καλούμε όλα τα κράτη να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να προασπίζουν τις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς ευημερίας και ασφάλειας».

Πλήγματα σε ενεργειακές δομές από το Ιράν

Δίχως όρια φαίνεται πως είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που μαίνεται εδώ και 20 ημέρες, και τις τελευταίες ώρες έχει κλιμακωθεί επικίνδυνα και έχει εκτροχιάσει τις τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Το Ισραήλ έπληξε χθες Τετάρτη 17/3 για πρώτη φορά ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν που συνδέονται με το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, το South Pars, με τις ιρανικές δυνάμεις να απαντούν με επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της περιοχής.

Ειδικότερα, το Ιράν εξαπέλυσε δύο επιθέσεις κατά της γιγαντιαίας εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan του Κατάρ, έπληξε την εγκατάσταση φυσικού αερίου Habshan και στο κοίτασμα Bab στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ στοχοποίησε το διυλιστήριο Samref της Saudi Aramco, στο λιμάνι Γιανμπού της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς και το διυλιστήριο πετρελαίου Mina Al-Ahmadi στο Κουβέιτ.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη ότι θα «τινάξει μαζικά στον αέρα» ολόκληρο το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, αν το Ιράν πραγματοποιήσει οποιεσδήποτε περαιτέρω ανταποδοτικές επιθέσεις σε υποδομές του Κατάρ.

Εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του «δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί».

Βίντεο: Οι δυνάμεις των ΗΠΑ πλήττουν ναυτικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ

Επιχείρηση μεγάλης κλίμακας πραγματοποιείται από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ με στόχο να πάρουν τον έλεγχο από την θάλασσα και να αποτρέψουν το Ιράν από το να προκαλέσει ενεργειακή “ασφυξία” στην Μέση Ανατολή.

Βίντεο που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ και συγκεκριμένα η CENTCOM δείχνει κάποιες τελευταίες επιθέσεις τους εναντίον ναυτικών στόχων του Ιράν που βρίσκονται κοντά αλλά και μέσα στα Στενά του Ορμούζ. U.S. forces are destroying Iranian naval targets that threaten international shipping in and near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/qR6FJyI5ZS— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 19, 2026

Κάλας: “Οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στην Μέση Ανατολή βυθίζουν την Ευρώπη στο χάος”

Αναφερόμενη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η Κάγια Κάλας δήλωσε ότι «οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κατάρ δημιουργούν περαιτέρω χάος». Πρόσθεσε ότι «χρειαζόμαστε έξοδο από αυτόν τον πόλεμο, όχι κλιμάκωση και διπλωματικές λύσεις», συμπεριλαμβανομένης μιας προσέγγισης με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη – ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες έχει προσκληθεί στη Σύνοδο Κορυφής – καταβάλλονται προσπάθειες για τη διασφάλιση ασφαλούς διέλευσης πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ που είναι κρίσιμης σημασίας για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου, τροφίμων και λιπασμάτων, ιδιαίτερα προς την Ασία και την Αφρική.

