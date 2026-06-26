Ντόναλντ Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 100% ευρωπαϊκές χώρες που θα επιβάλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του το απόγευμα της Παρασκευής 26/6 απείλησε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ότι θα τους επιβάλλει 100% δασμούς, εφόσον βάλουν ψηφιακό φόρο σε αμερικανικές εταιρείες.

Ο Τραμπ αναφέρει σε ανάρτηση του στην δική του πλατφόρμα Truth Social ότι οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αντικαταστήσουν τις όποιες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

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«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την επικείμενη εφαρμογή ενός Φόρου Ψηφιακών Υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες από αυτές τις χώρες βρίσκονται κοντά στο να το εφαρμόσουν στην πράξη. Παρακαλώ, αφήστε αυτή τη δήλωση να χρησιμεύσει ως παράδειγμα ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα επιβαρυνθεί αμέσως με ΔΑΣΜΟ 100% σε όλα τα αγαθά που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Αυτός ο ΔΑΣΜΟΣ θα αντικαταστήσει τις Εμπορικές Συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη χώρα, είτε έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί είτε όχι. Επιπλέον, ο ΔΑΣΜΟΣ 100% θα επιβληθεί αμέσως, εάν προχωρήσουν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Ντόναλντ Τραμπ: «Ανόητη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός εκ μέρους του Ιράν»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «ανόητη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός που έχει συμφωνηθεί με το Ιράν, μετά την επίθεση σε ένα πλοίο, στα Στενά του Ορμούζ, την οποία απέδωσε σε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Το Ιράν «εξαπέλυσε τουλάχιστον τέσσερις επιθετικούς δρόνους εναντίον πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ. Ο ένας από αυτούς έπληξε το πάνω κατάστρωμα ενός φορτηγού πλοίου μεγάλου μεγέθους και πολύ ακριβού», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social που του ανήκει. «Προφανώς, είναι μια ανόητη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε.

«Προκλήθηκε ζημιά, αλλά το πλοίο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του. Καταρρίψαμε άλλα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη», ισχυρίστηκε επίσης ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε χθες ότι ένα φορτηγό πλοίο υπέστη ζημιές από βλήμα άγνωστης προέλευσης. Σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία ναυτασφαλειών Vanguard Tech, πρόκειται για το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Lovely, με σημαία Σιγκαπούρης.