Τουρκία: Για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη βάση του Ιντσιρλίκ γράφουν τουρκικά (βίντεο)
Ήχησαν σειρήνες - Το τρίτο περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες
Νέος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/3 στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα.
Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Αδάνα.
Οι κάτοικοι των Αδάνων που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα (έξι μίλια) μακριά από τη βάση, ξύπνησαν γύρω ανέφερε ο ιστότοπος οικονομικών ειδήσεων Ekonomim.
Για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη ΝΑΤΟϊκή βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα κάνει λόγο το τουρκικό κανάλι A Haber.
Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βαλλιστικός πύραυλος που φέρεται να είχε στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πύραυλος καταστράφηκε πριν φτάσει στον στόχο του, αποτρέποντας πιθανό πλήγμα στη στρατηγικής σημασίας στρατιωτική εγκατάσταση.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τρίτο περιστατικό στην Τουρκία μέσα σε λίγες ημέρες.
