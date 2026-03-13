Τουρκία: Για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη βάση του Ιντσιρλίκ γράφουν τουρκικά (βίντεο)

Νέος συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13/3 στην Τουρκία και συγκεκριμένα στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κατά τη διάρκεια της νύχτας ακούστηκαν σειρήνες στην αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στο Ιντσιρλίκ της Τουρκίας κοντά στη νοτιοανατολική πόλη Αδάνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/wBEwzCTGv6— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026

JUST IN 🔴



Reports indicate air raid sirens sounding in the area around Incirlik Air Base in Turkey.



Incirlik Air Base is a major Turkish Air Force and U.S. military base in southern Turkey, located near the city of Adana.



What is stationed there?



• U.S. Air Force aircraft,… pic.twitter.com/9X3RSBeOmx— Open Source Intel (@Osint613) March 13, 2026

Οι κάτοικοι των Αδάνων που βρίσκεται 10 χιλιόμετρα (έξι μίλια) μακριά από τη βάση, ξύπνησαν γύρω ανέφερε ο ιστότοπος οικονομικών ειδήσεων Ekonomim.

Για βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς τη ΝΑΤΟϊκή βάση του Ιντσιρλίκ στα Άδανα κάνει λόγο το τουρκικό κανάλι A Haber. Adana'da çok sayıda vatandaş saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarına yönelik bildirimde bulundu. İncirlik Üssü'nden siren sesleri duyuldu. Bir süre sonra gökyüzünde parıltılı bir cismin düştüğü kameralara yansırken, bölgeye yönelen bir füzenin havada imha… pic.twitter.com/jz6dwNOryB— Adana Masası (@adanamasasi) March 13, 2026 #SONDAKİKA



Adana İncirlik Üssünde büyük bir patlama sesi duyuldu. pic.twitter.com/OUCbCD0GVQ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 13, 2026

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βαλλιστικός πύραυλος που φέρεται να είχε στόχο την αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας της χώρας. 🚀🇮🇷🇺🇸🇹🇷 NOW: IRANIANBALLISTIC MISSILE made impact at the U.S. Incirlik base in Turkey



Ambulances & firefighters immediately rushed to the scene pic.twitter.com/TpaRTdBuPW ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ March 13, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πύραυλος καταστράφηκε πριν φτάσει στον στόχο του, αποτρέποντας πιθανό πλήγμα στη στρατηγικής σημασίας στρατιωτική εγκατάσταση.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για το τρίτο περιστατικό στην Τουρκία μέσα σε λίγες ημέρες.