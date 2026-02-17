Εντείνει την πίεση στο Ιράν ο Τραμπ: “Συνέπειες αν δεν υπάρξει συμφωνία”

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε εκ νέου το Ιράν χθες Δευτέρα εναντίον των «συνεπειών» που θα αντιμετωπίσει εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας από την Ουγγαρία όπου βρίσκεται σε επίσκεψη, τόνισε πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία.



Doing a deal with Iran is not easy. I said it yesterday, I'll repeat it again today.



We have to understand that Iran ultimately is governed, and its decisions are governed, by Shia clerics, radical Shia clerics.



Ανέφερε ότι υπάρχει περιθώριο για μια διπλωματική λύση που θα καλύπτει τις βασικές ανησυχίες των ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να τη στηρίξει, αλλά υπογράμμισε πως οι προσδοκίες πρέπει να είναι συγκρατημένες.

Όπως είπε, η επίτευξη ουσιαστικών συμφωνιών με το Ιράν είναι διαχρονικά περίπλοκη, καθώς -κατά την άποψή του- η ιρανική ηγεσία αποτελείται από σκληροπυρηνικούς σιίτες κληρικούς που καθοδηγούνται περισσότερο από θεολογικά παρά από γεωπολιτικά κριτήρια.

«Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία εδώ να επιτευχθεί διπλωματικά μια συμφωνία που να αντιμετωπίζει τα ζητήματα που μας απασχολούν. Θα είμαστε πολύ ανοιχτοί και θετικοί σε αυτό. Αλλά δεν θέλω επίσης να το υπερτιμήσω», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να καταλήξει σε πραγματικές συμφωνίες με το Ιράν, επειδή έχουμε να κάνουμε με ριζοσπάστες σιίτες κληρικούς που λαμβάνουν θεολογικές αποφάσεις και όχι γεωπολιτικές».

Την ίδια ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες, οι ΗΠΑ ενισχύουν αισθητά τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα επικαλούμενα πηγές, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού και μαχητικά μετασταθμεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Μέση Ανατολή, ενώ αναβαθμίζονται και οι δυνατότητες αεράμυνας στην περιοχή.

Στη Γενεύη ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έφθασε στη Γενεύη ενόψει του νέου γύρου συνομιλιών και ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA), Ραφαέλ Γκρόσι, συνοδευόμενος από πυρηνικούς εμπειρογνώμονες για «εις βάθος τεχνικές συζητήσεις».

Ο Αραγτσί θα συναντηθεί επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ την Τρίτη.



I am in Geneva with real ideas to achieve a fair and equitable deal.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αραγτσί ανέφερε: «Βρίσκομαι στη Γενεύη με πραγματικές ιδέες για την επίτευξη μιας δίκαιης και ισότιμης συμφωνίας. Αυτό που δεν βρίσκεται στο τραπέζι είναι η υποταγή υπό απειλές».