Βραζιλία: Ο Λούλα βλέπει ως “εχθρό” της Λατινικής Αμερικής τον Ρούμπιο μετά τις απειλές για νέους τελωνειακούς δασμούς

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λούλα χαρακτήρισε χθες Τρίτη τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «εχθρό» της Λατινικής Αμερικής, μετά την απειλή της Ουάσιγκτον να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στα προϊόντα που εξάγει στις ΗΠΑ η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής, η Βραζιλία.

Το γραφείο του Αντιπροσώπου του Λευκού Οίκου για το Εμπόριο (USTR) πρότεινε, σε έγγραφό του που δημοσιοποιήθηκε προχθές Δευτέρα (σελ. 29 κ.ε.) την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών ύψους 25% στα βραζιλιάνικα προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, έπειτα από «έρευνα» που άρχισε να διενεργείται τον Ιούλιο του 2025 για τις «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» της γιγαντιαίας χώρας της Λατινικής Αμερικής.

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Το νέο επεισόδιο στις διμερείς διπλωματικές εντάσεις καταγράφτηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά τη συνάντηση που είχαν ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα και ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον, με τις δυο πλευρές να τη χαρακτηρίζουν θετική.

📝 Nota do Governo do Brasil



O Brasil é uma nação soberana que tem travado combate permanente contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), o Comando Vermelho (CV) e as demais facções e milícias que praticam o terrorismo nos territórios em que vivem milhões de famílias. Enfrentar…— Lula (@LulaOficial) May 29, 2026

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος αναμένεται να διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Οκτώβριο με βασικό αντίπαλο τον γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου. Πρόκειται για γιο του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Φλάβιου Μπολσονάρου πήγε με τη σειρά του στην Ουάσιγκτον για να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο και με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο ο Λούλα φάνηκε να αποδίδει την απειλή για την επιβολή νέων τελωνειακών επιπρόσθετων δασμών.

«Ο Μάρκο Ρούμπιο, που είναι κατά της Λατινικής Αμερικής (…) που είναι θανάσιμος εχθρός της Κούβας και άλλων λατινοαμερικάνικων κρατών (…) κι είπε στον Τραμπ πως δεν του αρέσει η Βραζιλία, δεν ήταν παρών» στη συνάντηση των δυο προέδρων στον Λευκό Οίκο.

Quase simultaneamente, Rubio era alvo do presidente Lula:



“Ele (Rubio) é anti-América Latina, ele é o inimigo mortal de Cuba, é o inimigo mortal de vários países latino-americanos. Eu já disse ao Trump que ele não gosta do Brasil. Ele não estava na reunião que eu fiz com o… https://t.co/iuyHjoy9GO pic.twitter.com/b1YrFgOP4m ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 2, 2026

Ο Λούλα πρόσαψε στον Φλάβιο Μπολσονάρου συμπεριφορά «προδότη» της χώρας, τον κατηγόρησε ότι «ζήτησε από ξένη χώρα να αναμιχτεί στις υποθέσεις της Βραζιλίας».

Εκδοχή που διέψευσε ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος διαβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε βραζιλιάνικο ραδιοφωνικό σταθμό ότι «ζήτησε ρητώς» από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκο Ρούμπιο να μην επιβαρύνουν με επιπρόσθετους δασμούς βραζιλιάνικες εταιρείες, σπεύδοντας να προσθέσει ότι η αμερικανική πολιτική ηγεσία «δεν εμπιστεύεται τον Λούλα».

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Χθες ο αμερικανός πρόεδρος δημοσιοποίησε μέσω Truth Social φωτογραφίες που απαθανατίζουν συνάντησή του με τον Φλάβιου Μπολσονάρου, τον οποίο χαρακτήρισε «ευφυή νέο που αγαπά πολύ τη χώρα του, τη Βραζιλία».

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε άλλη απόφαση στην οποία αντιτίθεται ο πρόεδρος της κεντροαριστεράς, χαρακτηρίζοντας δυο βραζιλιάνικες συμμορίες ξένες «τρομοκρατικές» οργανώσεις.

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Η Μπραζίλια εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή της — ιδίως διότι η κίνηση θα μπορούσε δυνητικά να ανοίξει τον δρόμο σε αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη βραζιλιάνικη επικράτεια.

Το 2025, η Ουάσιγκτον επέβαλε υψηλούς επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς σε πολλά βραζιλιάνικα προϊόντα, κάνοντας λόγο για «κυνήγι μαγισσών» που είχε στο στόχαστρο τον Ζαΐχ Μπολσονάρου — ο οποίος εκτίει ποινή 27 χρόνων κάθειρξης κρατούμενος κατ’ οίκον για απόπειρα πραξικοπήματος.

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Πάντως οι δασμοί εκείνοι είχαν αρθεί κατά μεγάλο μέρος τους έπειτα από μια πρώτη συνάντηση των προέδρων Λούλα και Τραμπ τον Οκτώβριο στη Μαλαισία.