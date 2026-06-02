Ρούμπιο: Ο στόχος του Νετανιάχου να καταλάβει το 70% της Γάζας έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο Τραμπ

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Καπιτώλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πιέζεται από τη βουλευτή Ρόουζ ΝτεΛάουρο, την κορυφαία Δημοκρατική στην Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής, σχετικά με τη θέση των ΗΠΑ σχετικά με τον στόχο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να καταλάβει το 70% της Γάζας για να νικήσει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Ο Ρούμπιο λέει ότι η δήλωση του Νετανιάχου δεν ήταν μέρος του σχεδίου 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Το σχέδιο θα τερματίσει την κυριαρχία της Χαμάς και θα ανοικοδομήσει την περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Έχουμε ένα σχέδιο — δεν το απαιτεί αυτό», λέει ο Ρούμπιο. «Και στο τέλος της ημέρας, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που θέλουμε, και νομίζω ότι αυτό που τελικά θα ήθελαν και οι Ισραηλινοί, είναι μια Γάζα που θα κυβερνάται από μια οντότητα που δεν ανήκει στη Χαμάς».