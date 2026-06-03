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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης

Η επιστολή του

ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:27

Με επιστολή στα όργανα του κόμματος παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μαντζουράνης το πρωί της Τετάρτης (3/6).

Ο Γιάννης Μαντζουράνης υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.

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Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, ανέλαβε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις, όπως Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προεδρίας.

Κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

Η επιστολή του:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ+Γ.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΛήψη
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