ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Γιάννης Μαντζουράνης
Η επιστολή του
Με επιστολή στα όργανα του κόμματος παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μαντζουράνης το πρωί της Τετάρτης (3/6).
Ο Γιάννης Μαντζουράνης υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Κατά τη διάρκεια των κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980, ανέλαβε σημαντικές κυβερνητικές θέσεις, όπως Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προεδρίας.
Κατέβηκε υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ και ήταν εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
Η επιστολή του:
πηγή στην Google
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